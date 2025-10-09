Incident halucinant într-un liceu din Gorj. O elevă a fost reținută, după ce a ameninţat cu un cuţit un coleg

Scene șocante într-un liceu din Gorj. O elevă de 18 ani a fost reținută de polițiști, după ce a ameninţat cu un cuţit un coleg în vârstă de 15 ani, pe houl unității de învățământ. 

Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Gorj au anunţat, joi, că poliţiştii din Târgu Jiu au fost sesizaţi de un cadru didactic de la o unitate de învăţământ cu privire la un conflict între doi elevi ai instituţiei. 

”Din primele verificări efectuate de poliţiştii ajunşi la faţa locului, a reieşit faptul că în jurul orei 12:50, în timp ce se afla pe holul liceului, o tânără, în vârstă de 18 ani, din comuna Băleşti, elevă a clasei a XI-a,  în urma unui conflict spontan, ar fi ameninţat cu un obiect tăietor-înţepător un alt elev care îşi urmează cursurile la aceeaşi unitate de învăţământ, în vârstă de 15 ani, din Târgu Jiu, fiindu-i provocată o stare de temere. Tânărului de 15 ani i-au fost aduse la cunoştinţă prevederile Legii 26/2024, acesta opunându-se emiterii unui ordin de protecţie provizoriu, fiindu-i înmânată o cerere pentru a se adresa instanţei’, au afirmat poliţiştii.

În acest caz, oamenii legii au deschis un dosar penal pentru săvârşirea infracţiunilor de ameninţare şi port ilegal de obiecte periculoase.

După ce a fost audiată, tânăra în vârstă de 18 ani a fost reținută pentru 24 de ore. 