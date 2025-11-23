Deși a călătorit la cușetă și a plătit 190 de lei pentru bilet, tanara spune ca s-a trezit în timpul nopții cu brațele și picioarele acoperite de mușcături.

Femeia a fost nevoită să-și petreacă restul călătoriei pe culoar. Mama acesteia a depus deja o reclamație la CFR Călători. „Biletul a fost luat la o cușetă de șase locuri și fiica mea a fost mușcată de ploșnițe. Are poze și cu ploșnițele din cușetă și cu mușcăturile de pe mână”, a declarat mama tinerei.

Incidentul nu s-a limitat la disconfortul din timpul călătoriei. Familia susține că mușcăturile au provocat o reacție alergică puternică, rănile supurând și necesitând îngrijiri medicale. Tânăra a ajuns la spital, unde medicii au diagnosticat-o cu urticarie.

Reclamații și nemulțumiri vechi pe ruta București–Sighet

Mama fetei a depus deja o reclamație la CFR Călători și intenționează să sesizeze și Protecția Consumatorilor. Ea spune că problemele pe această rută sunt frecvente și că trenurile ajung adesea cu întârzieri, fără explicații.

CFR Călători, fără punct de vedere oficial

Până în prezent, CFR Călători nu a transmis un punct de vedere oficial referitor la acest caz. Incidentul survine într-un moment sensibil, compania anunțând recent majorări de tarife. Începând cu 14 decembrie, odată cu intrarea în vigoare a noului mers al trenurilor, prețurile biletelor vor crește în conformitate cu rata inflației.

