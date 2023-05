Compensarea prețului la energie se face prin Fondul de tranziție, care se alimentează din supraimpozitul reglementat în Ordonanța 27. Cu toate astea, ministerele au constatat în ultimele luni că sumele încasate în acel fond sunt mai mici decât necesarul de plată solicitat de furnizorii de energie.

Secretarul de stat în Ministerul Finanțelor a recunoscut că soluția de a achita suma necesară din bugetul aprobat este, însă, una din compromis și există varianta ca aceasta să fie eliminată.

“Compensarea preţului la energie se face prin acel Fond de tranziţie care se se alimentează din supraimpozitul reglementat în Ordonanţa 27. În practică, în ultimele luni am constatat că sumele încasate în acel fond sunt mai mici decât necesarul de plată solicitat de furnizorii de energie. Ştiţi foarte bine că noi nu putem modifica bugetul până la prima rectificare bugetară, care de regulă are loc în luna august. Deci, nu avem un mecanism bugetar să majorăm cumva fondurile pentru acest Fond de tranziţie. Şi atunci am băgat această reglementare ca ordonatorii, cei doi, Ministerul Muncii şi Ministerul Energiei, să poată să achite şi din bugetul aprobat aceste sume. Da, într-adevăr, aceste ministere pot să spună că nu au fondurile necesare, dar evident că noi vom completa la rectificare”, a explicat Pescaru la şedinţa Plenului Consiliului Economic şi Social pentru avizarea proiectului de OUG a Guvernului privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.