Scopul este de a optimiza modul în care datele colectate de agențiile naționale de spionaj ale statelor membre sunt utilizate. Noua unitate va funcționa ca un centru de analiză și coordonare, menit să sprijine deciziile politice și strategice la nivelul UE.

Structura și obiectivele serviciului

Unitatea va fi integrată în secretariatul general al Comisiei Europene și va include oficiali din întreaga comunitate europeană de informații. Aceasta va colecta și analiza informații pentru beneficiul comun al statelor membre, facilitând schimbul rapid de date și sprijinind luarea deciziilor cu impact strategic.

Contextul geopolitic și motivele inițiativei

Potrivit Financial Times, inițiativa reflectă nevoia consolidării securității UE în mod independent, mai ales ca urmare a invaziei Rusiei în Ucraina și a semnalelor președintelui american Donald Trump privind reducerea angajamentelor militare ale SUA în Europa.

O sursă a jurnaliștilor britanici a declarat: „Serviciile naționale de spionaj dețin vaste cunoștințe, la fel și Comisia. Cheia este combinarea acestora într-un mod inteligent pentru un impact maxim și reciprocitate. În lumea informațiilor, partajarea duce la partajare”.

Controverse și tensiuni interne

Planul întâmpină reticență din partea Serviciului de Acțiune Externă (SEAE), care gestionează actualmente Centrul de Informații și Situații (INTCEN). Criticii se tem că noua structură ar putea suprapune atribuțiile INTCEN și ar diminua eficiența acestuia. Propunerea, încă necomunicată oficial tuturor statelor membre, prevede implicarea temporară a agențiilor naționale de informații în cadrul misiunilor UE.

Pașii următori și cooperarea cu SEAE

Un purtător de cuvânt al Comisiei Europene a confirmat pentru Financial Times că instituția analizează metode de îmbunătățire a funcțiilor de securitate și informații, inclusiv prin crearea unei celule dedicate în cadrul secretariatului general. Ideea este în fază incipientă, fără un calendar clar de implementare, dar vizează valorificarea expertizei interne și colaborarea strânsă cu serviciile SEAE.

Implicații pentru autonomia strategică a UE

Inițiativa ar putea întări autonomia strategică a Uniunii Europene, sporind capacitatea de reacție la amenințări externe și consolidând securitatea internă a blocului comunitar. Noua structură urmărește să centralizeze informațiile și să ofere factorilor de decizie un sprijin mai rapid și mai eficient în fața provocărilor globale.

