Potrivit reprezentanților companiei, întreaga cantitate de gaz înmagazinat este achitată complet, iar pentru necesarul pe această lună - și aici vorbim de aproximativ 66.000 MWh - s-a plătit în avans jumătate, iar cealaltă jumătate a fost agreată cu furnizorii pentru a se achita în tranşe, relatează Agerpres.



"Încă de la finele lunii mai 2022 am demarat aprovizionarea constantă cu combustibil, aşa încât să nu existe sincope majore în furnizarea energiei termice, în sezonul de încălzire 2022 - 2023, iar stocurile să fie în permanenţă asigurate. Astfel, începutul de an ne-a găsit cu un stoc de 11.338 tone cărbune, în condiţiile unui consum mediu de 1.000 de tone/zi. Cantitatea totală achiziţionată în intervalul iunie 2022 - ianuarie 2023 este de 88.195 tone de cărbune, la care se adaugă stocul de la finalul sezonului anterior de încălzire, de 6.084 tone. În total, 94.279 tone cărbune, din care 82.941 tone au fost, până acum, consumate", a declarat Alexandru-Cristian Amza, administratorul special al companiei locale de termoficare.



Potrivit sursei citate, la finalul anului 2022, stocul de gaz înmagazinat era de 29.000 MWh, cantitate din care, în cursul lunii ianuarie 2023, se vor consuma 11.000 MWh.



Acesta a anunțat, totodată, că au fost încheiate opt contracte pentru achiziţia de gaze naturale, pentru cantitatea de 190.165 MWh, cu livrare în perioada noiembrie 2022 - martie 2023.



"Din totalul cantităţilor de gaz necesare pentru acest sezon, avem încă o parte necontractată. Ţinând seama de cele menţionate, raportat la plăţile efectuate pentru luna ianuarie, cantitatea încă necontractată este de aproximativ 40.000 Mwh, cantitate necesară pentru perioada februarie - martie 2023 şi care, în absenţa încheierii unor contracte, va fi consumată în baza contractelor cu furnizorul de ultimă instanţă (FUI), la fel cum am făcut şi în lunile anterioare. Precizăm că, pentru luna în curs, furnizorul de ultimă instanţă este OMV Petrom", a precizat Amza.



El a adăugat, referitor la proiectul cu finanţare europeană intitulat "Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din municipiul Timişoara în vederea conformării la normele de protecţia mediului privind emisiile poluante în aer şi pentru creşterea eficienţei în alimentarea cu căldură urbană Etapa II", că până în prezent au fost finalizate lucrări pe o lungime de 7.587 de metri reţea primară, dintr-un total de 9.183 de metri (realizat 82,6 %) şi 20.361 de metri reţea secundară, dintr-un total de 20.497 de metri (realizat 99,33 %). Pentru anul 2023, au mai rămas de montat lungimile de traseu din lotul 1 (reţele primare) 1.600 de metri şi lotul 2 (reţele secundare) 136 de metri.