„Ministerul care răspunde de păduri refuză să asculte opiniile profesioniștilor din silvicultură și susține un proiect elaborat fără niciun studiu de impact, ce conține numeroase erori de ordin juridic și administrativ. Federația Sindicatelor din Silvicultură Silva a atras atenția încă de la apariția draftului de proiect de Hotărâre de Guvern care privește reorganizarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva că proiectul nu este făcut corect. Dacă va fi legiferat de Guvern, actualul proiect de \"reformă\" va pune pădurile statului în pericol, va duce la colapsul Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva și la pierderea locurilor de muncă ale silvicultorilor”, se arată într-un comunicat oficial al federației.

Revendicările sindicale privind atacurile asupra Romsilva și a angajaților săi

Sindicaliștii solicită oprirea campaniei de compromitere și denigrare la adresa Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva, dar și încetarea acțiunilor care afectează imaginea și credibilitatea angajaților silvici. Totodată, cer retragerea proiectului de Hotărâre a Guvernului susținut de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, reproșând că reorganizarea propusă ignoră impactul social, economic și bugetar. În viziunea lor, planul promovează reducerea drastică cu 70% a direcțiilor silvice județene, separând activitățile de producție în vederea menținerii exclusiv a celor „eficiente economic”, în detrimentul criteriilor sociale, organizatorice și funcționale. Această măsură pune în pericol aproximativ 500 de locuri de muncă în silvicultură.

Crearea unui grup de lucru pentru un regulament care să susțină Romsilva

O altă solicitare a Federației Silva vizează înființarea unui grup multidisciplinar ce să includă specialiști în administrarea pădurilor din Ministerul Mediului, reprezentanți ai Romsilva, ai organizațiilor profesionale ale silvicultorilor și ai federației. Acest grup ar trebui să coopereze în realizarea unui Regulament de organizare și funcționare menit să consolideze Regia Națională a Pădurilor ca instituție, în loc să promoveze fragmentarea acesteia.

Planul guvernamental de regionalizare a direcțiilor silvice

Propunerea de hotărâre a Guvernului prevede o reorganizare administrativă prin reducerea numărului direcțiilor silvice de la 41, câte sunt în prezent, la doar 12 direcții regionale. Această regionalizare urmărește și o reducere semnificativă a personalului de conducere, cu o scădere de 90% a numărului de directori. Astfel, fiecare Direcție silvică regională va avea un singur director, față de cei doi-patru din prezent. Prin această măsură, Guvernul estimează economii de 19 milioane de lei care vor fi direcționate către administrarea pădurilor.

Măsuri de eficientizare financiară și noi criterii de performanță

Proiectul mai include separarea distinctă a activităților de administrare, exploatare, întreținere a drumurilor și valorificare a produselor lemnoase pentru o mai bună eficientizare financiară. Hotărârea de Guvern urmează să introducă indicatori de performanță financiară și profesională pentru directorii și șefii de Ocoale silvice, iar printre criteriile minime de performanță se vor afla: numărul orelor de formare profesională, numărul de activități de instruire urmate, suprafața acoperită cu mijloace de supraveghere video, identificarea arborilor remarcabili ori a insulelor de îmbătrânire din fondul forestier.

Raportul Corpului de control și situația financiară dificilă a unor Direcții Silvice

La data de 29 iulie, ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a transmis către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție raportul Corpului de control făcut la Romsilva. Concluziile acestui document indică faptul că șase Direcții Silvice, respectiv cele din Bistrița-Năsăud, Constanța, Dolj, Mehedinți, Teleorman și Tulcea, au înregistrat pierderi financiare majore în mod continuu, pe o perioadă de cinci ani între 2020 și 2024. În plus, alte patru direcții – Caraș-Severin, Gorj, Maramureș și Sălaj – au raportat pierderi serioase în cel puțin doi ani consecutivi în aceeași perioadă.

