Legislația rutieră actualizată stabilește mai multe reguli celor care vor să tracteze o rulotă sau o remorcă.

Aceste obligații fac referire atât la permisul de conducere, cât și la viteza de deplasare și echipamentele folosite pentru a remorca.

Reguli și obligații pentru șoferii din România care au un cârlig de remorcare

Legea permite șoferilor din România să monteze un cârlig de remorcare, chiar dacă nu îl folosesc efectiv pentru tractare.

Conform Codului Rutier, posesorii unui permis Categoria B, pentru vehicule de până în 3.5 tone, au dreptul să tracteze o remorcă sau o rulotă. Dar, greutatea acesteia nu trebuie să depășească 750 de kilograme. Iar întregul ansamblu nu trebuie să depășească 3.500 de kilograme.

Există și posibilitatea de a tracta rulote sau remorci mai grele, dar masa întregului ansamblu să fie sub 4.250 kg. Însă pentru asta trebuie urmat un curs de pregătire (nu e nevoie de o categorie aparte de permis).

În cazul în care masa totală a ansamblului depășește 4.250 kg, atunci șoferul trebuie să obțină Categoria BE de permis.

De asemenea, există mai multe reguli ce trebuie respectate:

elementele care compun dispozitivul de cuplare să fie omologate și compatibile;

ansamblul de vehicule să poată realiza raza minimă de virare a autovehiculului trăgător;

dimensiunile ansamblului de vehicule să nu depășească limitele prevăzute de lege;

elementele de cuplare a sistemelor de frânare, iluminare și semnalizare luminoasă să fie compatibile;

vehiculele care compun ansamblul să nu se atingă la trecerea peste denivelări, la efectuarea virajelor sau la schimbarea direcției de mers.

Unde nu ai voie cu cârlig de remorcare

La nivelul Uniunii Europene, în general, este permisă circulația mașinilor cu un cârlig de remorcare atașat, chiar dacă nu tractează nicio remorcă.

Totuși, fiecare stat are propriile reguli în ceea ce privește utilizarea acestor sisteme. De aceea, dacă ai un cârlig de remorcare atașat și urmează să ieși cu mașina din România, cel mai bine consulți legile aplicabile în fiecare stat pe care urmează să-l tranzitezi.

În prezent, de exemplu, Bulgaria și Ungaria nu restricționează circulația acestor vehicule.

Nici Germania sau Austria nu interzic utilizarea unui cui de tractare dacă vehiculul nu remorchează nimic. Dar, condiția este ca acest dispozitiv să nu blocheze numărul de înmatriculare sau luminile. Însă, dacă se produce un accident și firma de asigurări constată că daunele au fost mai mari din cauza cârligului, șoferul ar putea fi obligat să plătească pagubele.

De aceea, recomandarea tuturor este ca sistemele de tractare să fie demontate când nu sunt folosite. Acestea pot produce daune semnificative altor vehicule, inclusiv când faci o parcare și dai cu spatele.

