Viteza excesivă este principala cauză de producere a accidentelor rutiere în România. Conform datelor transmise ProMotor de IGPR, în primele 6 luni din 2025, la nivel național au avut loc peste 1.700 de accidente grave.

Aproximativ 15% dintre evenimentele rutiere (263 de accidente) s-au produs ca urmare a vitezei excesive.

Pentru a potoli „setea” de viteză a șoferilor, Poliția a aplicat sute de mii de amenzi, iar zeci de mii de conducători auto au rămas fără permis în perioada ianuarie-iunie 2025.

„În această perioadă au fost aplicate 349.644 de sancțiuni pentru nerespectarea regimului legal de viteză, fiind înregistrate 29.186 de cazuri pentru depășirea regimului legal de viteză cu mai mult de 50 km/h și 3.680 pentru depășirea regimului legal de viteză cu mai mult de 70 km/h”, a transmis IGPR.

Dar nu numai pentru depășirea vitezei se aplică sancțiuni considerabile.

Codul Rutier 2025: Situații în care rămâi fără permis și primești amendă

Chiar dacă mergi cu viteză regulamentară, dar încalci alte reguli de circulație, riști să primești o amendă considerabilă. De asemenea, poți rămâne fără permis de conducere.

Printre abaterile rutiere sancționate aspru de Poliție se regăsesc:

depășirea neregulamentară;

neacordarea de prioritate pietonilor;

trecerea pe „galben”;

telefonul mobil la volan.

Șoferii care încalcă regulile de depășire riscă să rămână 60 de zile fără permis de conducere. În plus, încălcarea liniei continue, dublă sau simplă, se sancționează și cu amendă, cuprinsă între 1.215 lei și 1.620 de lei.

„Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda prevăzută în clasa a II-a de sancţiuni şi cu aplicarea sancţiunii contravenţionale complementare a suspendării exercitării dreptului de a conduce pentru o perioadă de 30 de zile neacordarea priorității de trecere pietonilor angajați în traversarea regulamentară a drumului public prin locurile special amenajate și semnalizate, aflați pe sensul de deplasare a autovehiculului, tractorului agricol sau forestier ori tramvaiului”, stabilește Art. 100, pct. (3), lit. b) din legea rutieră.

Chiar dacă circuli cu viteză redusă, dar intri pe culoarea galbenă a semaforului în intersecție, riști amendă și suspendarea permisului pentru 30 de zile.

„Când semnalul galben apare după semnalul verde, conducătorul vehiculului care se apropie de intersecție nu trebuie să treacă de locurile prevăzute în Art. 83 alin. (2), cu excepția situației în care, la apariția semnalului, se află atât de aproape de acele locuri, încât nu ar mai putea opri vehiculul în condiții de siguranță”, stabilește Art. 84 alin. (1) din legea 195/2002.

De asemenea, dacă vorbești la telefon fără hands-free când ești la volan, riști să fii amendat. Iar dacă încalci concomitent o altă regulă, vei avea permisul suspendat 30 de zile.

Pe canalul propriu de YouTube, polițistul Tavi Perțea a publicat un clip în care arată cum un motociclist a efectuat o depășire pe line punctată, a respectat limita de viteză, dar a omis un detaliu. Iar acum riscă să rămână fără permis de conducere.