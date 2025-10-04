Marți, liderii Coaliției se reunesc în ședință ca să ia decizia finală. Sunt tensiuni uriașe pe această temă, pentru că PSD vrea ca alegerile să aibă loc în primăvară.

În schimb, liderul UDMR face presiuni asupra colegilor de coaliție să organizeze alegerile în toamnă. El susține că o amânare până în primăvară ar însemna șanse mai mari pentru partidul AUR. Mai mult, Kelemen Hunor a recunoscut că, dacă s-ar face alegeri anticipate, partidul lui George Simion ar lua aproape jumătate din voturi.

"Eu am spus că alegerile ar trebui să fie în toamnă. E o greșeală să duci alegerile pentru Capitală până în primăvară, șansele vor scădea în 2026. Atunci va fi o perioadă grea. Facturile cresc, prețul la energie a crescut, iar un primar interimar fără șanse să candideze și să câștige sigur că nu are posibilitatea de a face ce e de făcut la primărie în tot acest timp, iar majoritatea e cum e în Consiliul General.

Dacă astăzi am organiza alegeri anticipate, AUR ar lua un scos apropiat de 50%", a declarat Kelemen Hunor.

Tensiuni sunt și pe tema candidaților, după ce USR a spus că Drulă ar putea fi candidatul unic al Coaliției.