"Eu am spus că alegerile ar trebui să fie în toamnă. E o greșeală să duci alegerile pentru Capitală până în primăvară, șansele vor scădea în 2026. Atunci va fi o perioadă grea. Facturile cresc, prețul la energie a crescut, iar un primar interimar fără șanse să candideze și să câștige sigur că nu are posibilitatea de a face ce e de făcut la primărie în tot acest timp, iar majoritatea e cum e în Consiliul General.

Dacă astăzi am organiza alegeri anticipate, AUR ar lua un scos apropiat de 50%", a declarat Kelemen Hunor.