Conform agendei oficiale de pe site-ul Guvernului, Nicolae Ciucă va fi primit de către Ulf Kristersson, prim-ministrul Regatului Suediei, la ora 11.25, la Palatul Sagerska, reşedinţa oficială a prim-ministrului Regatului. Cei doi oficiali vor avea o întrevederea tête-à-tête şi un dejun de lucru oferit premierului României de către prim-ministrul Regatului Suediei.

La ora 13.00, ora locală vor avea loc declaraţii comune de presă susţinute de cei doi premieri. La ora 13.30 va avea loc primirea premierului Nicolae Ciucă de către preşedintele Parlamentului Regatului Suediei, Andreas Norlén.

Premierul Nicolae Ciucă va participa şi la Conferinţa publică cu tema „Threats and opportunities in the Black Sea area”, care va avea loc la Institutul Internaţional de Cercetare a Păcii din Stockholm (SIPRI), începând cu ora 15.00.