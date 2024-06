„Am avut o analiză a alegerilor locale și europarlamentare, Discutăm de scorul politic PNL de peste 30%, un număr de 2.500.00 de voturi, le mulțumesc celor care au votat PNL, le mulțumesc si celor care nu au votat fiind convins ca odată ce vom evolua în derularea alegerilor următoare vor cântări și vor vedea toate realizările de la guvernare

Acest vot confirma PNL ca fiind cel mai puternic partid de dreapta din România

Am avut dialog si am lăsat fiecare președinte de filială sa își exprime propria părere

Am avut o discuție referitoare la alegerile prezidențiale, toți au susținut ca PNL să aibă propriul candidat la alegerile prezidențiale. Vom continua sa asigurăm continuarea la guvernare

sperăm la același parteneriat onest cu PSD. Tot ceea ce se va decide se va comunica”

Ce mai este de analizat atunci când premierul a anunțat că alegerile vor fi în septembrie?

„Când vine vorba de decizii la acest nivel nu trebuie să vorbim de smecherii

Cetățenii români nu se mai lasă duși în eroare de astfel abordări

Nu am avut niciodată un astfel de comportament. Problema care a venit din feedbackul președinților de filiale, a fost că alegerile prezidențiale se suprapun pe începutul anului școlar

Sunt analize care au impact asupra procesului de învățământ.”

Exista posibilitatea ruperii Coaliției?

„Nu se schimba lucrurile de la o zi la alta. După încheierea alegerilor s-a intrat în logica următoarelor alegeri, cele prezidențiale, sunt folosite narative livrate către public

Fiecare trebuie analizate și cântărite pe măsura a ceea ce doresc să producă pe o astfel de decizie ne luăm această libertate de a discuta cu orice partid care dorește să susțină politicile de dreapta. PNL a fost apărătorul cotei unice, pilonului II de pensii, am fost apărătorul mediului de afaceri, am venit cu politici care au dus la creșterea capitalului românesc”.

Cu PNL la Guvernare?

Cu PNL la guvernare

„Cum ar putea funcționa aceasta coaliție cu doi președinți contracandidați?Am avut o atitudine cât se poate de echilibrata, de onestă și la fel vom avea și de acum înainte

In această perioadă cele două partide s-au confruntat si guvernarea a funcționat”.

Există posibilitatea ca PSD să îl susțină pe Geoană?

„PNL și-a asumat în aceasta după-amiază ca în perioada imediat următoare sa avem BPN si sa avem, analiza prima etape electorale. Este prematur să discutăm acum ne interesează să vedem ce facem noi. Pentru noi contează ce facem noi”.

Dvs veți fi candidatul?

Dacă ar fi sa nu ținem cont de deciziile forurilor de conducere, am putea da o știre în orice moment. Decizia se va lua în Congresul partidului. Cum vedeți declarația că PNL a avut un scor dezastruos?

„Știu că diferența este de 5%. Nu văd cum ar fi un scor dezastruos. Cred ca un pic de smerenie trebuie sa existe când vorbim despre alții. Trebuie sa avem o abordare echilibrată”.

Aveți analize pe filiala?

„Decizia a fost legată de alegerile europarlamentare. Nu putem să eludăm ceea ce am decis în ianuarie. Decizia este oarecum neaplicabilă. Am avut o discuție cu fiecare lider de filială și am convenit să avem analiza pe filială și în funcție de aceste elemente să luăm decizii împreună.

Am pierdut conducerea unor CJ, dar dacă ne uităm la numărul de primării este aproximativ egal dacă nu mai mare ca ale partenerilor de coaliție”.

V-ar avantaja ceva similar la următoarele alegeri?

„De când eram copii am fost învățați să ne maximizăm rezultatul. Trebuie sa facem în așa fel încât să avem un scor pe măsura muncii. Mulțumesc tuturor pentru efortul făcut”.

Credeți că vor alegerile în septembrie că sunt pe un val care le-ar putea aduce câștigul mai ușor?

„Entuziasmul uneori nu face bine, uneori a avut și efect invers. Atunci când ai un rezultat bun trebuie să ai si mândria prin care să stai cu fruntea sus, nu cu nasul pe sus”.

Când veți lua o decizie privind calendarul pe prezidențiale?

„Este o decizie care se va lua în Guvern. Suntem pregătiți să participam conform calendarului”.