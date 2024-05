„Domnule secretar general, domnule primar, domnule președinte al Consiliului județean, domnule secretar General, domnule președinte al Partidului Național Liberal Filiala Cluj, doamnelor și domnilor primari, dragi clujeni.

Bine v-am regăsit și mă bucur foarte mult că am primit această invitație să particip la evenimentul organizat de către Filiala Cluj.

Și chiar dacă nu ne invitați, să știți că veneam obligatoriu la Cluj, pentru că trebuia să spun ceva.

Peste tot pe unde mergem în țară dăm exemple de administrații liberale care au schimbat fața localităților, care au făcut ceea ce aveau de făcut pentru oameni, pentru cetățeni, care se situează în topul recunoașterii noastre pentru tot ceea ce înseamnă administrație liberală și începeam, desigur, cu Clujul.

Și ați văzut de ce câte exemple sunt pentru care trebuie să începem cu Clujul.

Simțeam nevoia să vin să vă mulțumesc și să recunosc în fața dumneavoastră că, într-adevăr ați făcut ceea ce noi ne dorim să se întâmple peste tot în țară, să dezvoltați și să faceți cu adevărat administrație liberală.

Clujul s-a dezvoltat, Clujul a depășit stadiul de dezvoltare la nivel județean și la nivel național.

Clujul este un model pentru Regiunea de est a Europei.

Clujul este un model pentru întreaga Europă, este în top. 10 orașe în Europa.

Felicitări, domnilor!

Ați văzut cu câtă modestie și cu câtă smerenie fiecare dintre cei care au vorbit au spus că tot ceea ce s-a întâmplat, tot ceea ce s-a petrecut până aici s-a petrecut datorită echipelor alături de oameni, oameni pentru oameni.

Așa trebuie să facem, politică cu oameni pentru oameni, pentru că doar așa putem să construim o Românie puternică.

Și să știți că România a început să devină puternică.

Bugetul a crescut de 20 de ori la Cluj, asta înseamnă, sigur potențial, oportunitățile, oamenii care au condus aici la Cluj, au pus în valoare tot ceea ce au avut la îndemână și nu am terminat, că mai sunt foarte multe resurse și cea mai importantă este resursa umană.

La fel s-a întâmplat și în România.

Economia românească a devenit a 2-a cea mai puternică economie din estul Europei.

România a reușit să-și diversifice producția și să realizeze produse de complexitate medie și mare.

România este pe un trend de dezvoltare, având posibilitatea ca în 2030 să ajungă cu PIB-ul pe cap de locuitor raportat la puterea parității de cumpărare la 90% din media europeană.

Nu va mai fi nevoie să apelăm noi să se întoarcă românii acasă, vor veni acasă pentru că vor găsi peste tot în țară condiții așa cum sunt la Cluj.

Eu am venit la Cluj, dincolo de a vă mulțumi și a recunoaște meritele și rezultatele realizările administrației liberale, am venit la Cluj să învăț de la dumneavoastră.

Domnule primar, domnule președinte al Consiliului Județean cred că putem să avem o formulă la PNL către administrațiile noastre și ale altora care n-au reușit, să ajungă la acest nivel.

Dacă vrei să fii util, ia modelul Alin Tișe- Boc Emil!

Trebuie să depășim acest nivel.

Partea aceasta de standard și de așteptare a dezvoltării la nivel județean și la nivel național, sigur, nu este totul.

Dar este un exemplu pe care noi, liberalii trebuie să-l multiplicăm.

Și așa cum se întâmplă la Cluj, se întâmplă la Alba, la Sibiu, la Brașov, la Suceava la Iași, la Arad, la Caraș, la Ilfov, la Constanța.

Doar câteva exemple unde administrația liberală per formează și se distinge față de celelalte.

Administrația asta înseamnă că se poate.

Iar noi trebuie să căpătăm încrederea în noi în șine.

Asta înseamnă să avem încredere în noi înșine și să continuăm să creștem încrederea cetățenilor în Partidul Național Liberal, în tot ceea ce înseamnă administrația și guvernarea liberală.

Reușim să ne păstrăm aceste valori euroatlantice, pentru că acesta este drumul nostru.

Alegerile locale sunt despre cum facem în administrația locală dar în deplină legătură cu tot ceea ce înseamnă beneficiile statutului de membru al Uniunii Europene.

Beneficii care nu sunt doar prin faptul că putem și beneficiem de fonduri, fondurile care, iată cât de mult au reușit să dezvolte localitățile acolo unde administrațiile au lucrat. Înțelepciunea a lucrat cu voință, au lucrat cu dăruire, au lucrat cu tot ceea ce înseamnă capacitatea resursei umane de a se adapta.

Statutul de țară membră a Uniunii Europene ne stimulează ambiția, ne determină să putem și noi să ajungem la nivelul de dezvoltare unde din păcate pentru noi, românii încă își caută un nivel de trai mai bun.

Eu cred că România trebuie să-și asume că a depășit acest stadiu al acomodării în Uniunea Europeană și trebuie să ne setăm un alt nivel de ambiție.

Acel nivel de ambiție este acela că vrem și putem mai mult.

Este absolut natural, să vrem și să putem mai mult.

Să continuăm, să sprijinim capitalul românesc să consolidăm capitalul românesc.

Să întărim parteneriatul dintre administrațiile, locale mediul de afaceri, între Guvern și mediul de afaceri românesc, exact pe modelul care s-a întâmplat aici.

Ceea ce s-a reușit de către cei doi domni, domnul primar și domnul președinte, împreună cu echipele dumnealor, s-a reușit pentru că au consolidat aceste puncte de legătură cu mediul de afaceri.

Universitățile au investit în educație. Au facilitat accesul la servicii publice pentru cetățeni astfel încât să poată să beneficieze mai mult timp pentru inovație.

Asta se întâmplă la Cluj și în județul Cluj.

Tinerii la Cluj, rămân la Cluj. Ați tineri din țară vin la Cluj.

Asta înseamnă aici sunt create toate condițiile pentru ca tinerii să rămână și să aibă speranță, să vadă un viitor pentru ei, pentru familiile lor, iar noi avem datoria să trudim pentru ei.

Și asta faceți aci, la Cluj, domnule primar, domnule președinte al Consiliului Județean.

asta am înțeles noi că trebuie să facem la nivelul Partidului Național Liberal să facem tot ceea ce ne stă în putință.

Le adresăm mesajul că nu sunt vorbe, sunt fapte.

Că tot ceea ce facem pentru tineri, alții doar spun, dar nu fac.

Partidul Național Liberal, administrațiile liberale au făcut și vor face în continuare, pentru că suntem conștienți că doar prin această trudă a noastră putem să asigurăm României un viitor.

Pentru că ne dorim o Românie puternică, consolidată în Uniunea Europeană.

Domnule Buda, am vorbit despre contextul de securitate, despre toate problemele cu care ne confruntăm și despre pericolul la adresa democrației, pentru că dumneavoastră ați fost cel care ați inițiat această discuție, din calitatea dumneavoastră de membru al Parlamentului European, de candidat la alegerile europarlamentare și având posibilitatea să interacționați cu mai multă lume, vedeți care este cu adevărat pericolul pentru România, pentru Europa, pentru democrație.

Am spus și voi continua să spun că toate acestea se întâmplă datorită faptului că noi partidele democratice, partidele echilibrate, partidele cu ideologie, cu doctrină, cu obiective pentru dezvoltare și prosperitate am preferat să vorbim mai puțin și spațiul la umplut cei care au dezbinat, care învrăjbesc și nu fac altceva decât să vorbească fără să vină cu niciun fel de soluție.

Vă încurajez să ne asumăm, să vorbim despre ceea ce înseamnă echilibrul, despre ceea ce înseamnă unitate, despre ceea ce înseamnă solidaritate, despre ceea ce înseamnă empatie, despre ceea ce înseamnă grija noastră pentru tot ceea ce reprezintă valorile unui partid democratic pro-european, așa cum a fost el dintotdeauna

Partidul Național Liberal trebuie să asigure libertatea individuală și să asigure inițiativa particulară asta facem noi, liberalii, iată că modelul de succes.

Vreau să subliniez o chestiune îmi ziceau toate filialele, ați dojenit oarecum conducerea filialelor pentru că n-au acordat atenția cuvenită doamnelor și domnișoarelor.

La Cluj, nu este cazul, pentru că am văzut că la Cluj , doamne și domnișoare care sunt primari în funcție sau candidează.

Este vorba de nivelul de reprezentativitate într-o democrație trebuie să fiți reprezentate, doamnelor și domnișoarelor, în toate sectoarele de activitate.

Mă bucur foarte mult și fericit conducerea filialei liberale din Cluj.

Am reușit să absorbim cea mai mare sumă de fonduri europene, am reușit să realizăm cea mai mare sumă de fapt, am atras cea mai mare sumă de investiții străine directe. Aceste chestiuni nu s-au întâmplat datorită subsemnatului s-au întâmplat datorită oamenilor.

Și vreau să le mulțumesc și eu tuturor celor cu care am lucrat.

Vreau să-i mulțumesc domnului secretar general al Guvernului, Mircea Abrudean!

Vreau să-i mulțumesc domnului ministru Bode, pentru tot ce am făcut împreună și tuturor primarilor, doamnelor și domnilor primari, pentru modul cum și-au îndeplinit atribuțiile de primari și cum au reprezentat Partidul Național Liberal în fața cetățenilor.

Vreau să nominalizez pe domnul președinte Daniel Buda, europarlamentar cu care să știți că am trudit.

Să știți că am învățat suficient de multe aspecte legate de agricultură și de la dânsul, și de la ceilalți fermierii sau reprezentanții de la mediul asociativ cu care m-am întâlnit.

Și le mulțumesc pentru că împreună am găsit soluții, împreună am demonstrat că există o singură variantă de dezvoltare.

Să avem încredere în oamenii de afaceri din România, să-i încurajăm pe investitorii străini să vină și să investească în potențialul din România și să consolidăm capitalul românesc.

Să continuăm să investim în educație.

Fără educație, fără aceste hub-uri de inovare,de cercetare, fără aceste instituții de învățământ de top, nu putem să facem performanțe.

Aici, la Cluj, ați făcut-o! vă mulțumesc, vă doresc succes!”,a declarat Nicolae Ciucă.