"În primul rând o să cer o anchetă/analiză, pentru că vreau să ştiu cum a fost pregătit valul 4. Ştiam că vine valul 4, eu am spus după ce s-a terminat valul 3 că nu vreau să se reducă numărul de paturi din secţiile ATI pentru Covid. Am spus foarte clar să rămână intactă capacitatea noastră de a răspunde şi să se răspundă foarte rapid. Aş vrea să aflu cum a fost pregătit de către Ministerul Sănătăţii acest val 4 şi să vedem dacă s-a ţinut cont de ceea ce am spus eu şi dacă nu s-a ţinut cont de ceea ce am spus eu, cine nu a ţinut cont va fi responsabil pentru asta.

Discuţia pe care o voi avea astăzi despre aceste paturi va fi cu cei de la DSP, cu managerii de spitale, pentru că este vorba şi de detaşarea personalului, nu doar de a creşte numărul de paturi ATI", a declarat Cîţu, astăzi, la Sinaia.