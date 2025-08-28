Șerban cere angajaților de la suprafață ai Metrorex să renunțe singuri la sporul „imoral”. Altfel le spune să meargă în subteran, iar în locul lor ar urma să fie aduși angajații de la CNIR care „plătesc chirie 30.000 de euro lunar pentru spațiile unde își desfășoară activitatea.

Șerban le-a transmis un mesaj angajaților de la Metrorex după ce, în urma controlului, s-au constatat o serie de nereguli grave.



Într-un video postat pe pagina sa de facebook, ministrul Transporturilor le cere celor de la suprafață să renunțe la sporul de metrou.

„Dragi angajați ai Metrorex care vă desfășurați activitatea în clădirea ministerului la etajul 9. Trebuie să înțelegeți că situația economică este complicată. Aveți de ales în a vă păstra sporurile imorale sau a continua investițiile în infrastructură.



Suntem obligați să facem drumuri, autostrăzi, căi ferate, rețele de metrou și să dezvoltăm infrastructura navală sau aeriană. Iar pentru asta avem nevoie de bani.



De aceea fac un apel public la dumneavoastră, cei care lucrați la suprafață, să renunțați la sporul de metrou.

Am și o soluție pentru cei care nu vreți să renunțați la acest spor imoral.



Pot să-i aduc pe cei de CNIR în birourile de la etajul 9 ca să nu mai fie nevoiți să plătească o chirie de 30.000 de euro pe lună pentru spațiile unde își desfășoară activitatea. Iar dumneavoastră, cei care lucrați la suprafață și încasați acest spor imoral puteți să vă mutați în subteran unde puteți beneficia de el în mod justificat”, le-a transmis Șerban angajaților de la Metrorex care își desfășoară activitatea la etajul 9 în clădirea Ministerului Transporturilor.



Cât este sporul de metrou?

Sporul de metrou la Metrorex variază între 20% și 40% din salariul brut, dar nu doar angajații care lucrează în subteran beneficiază de el. Chiar și personalul administrativ, cum ar fi șoferii, directorii, economiștii sau secretarele, poate primi acest spor, chiar dacă nu lucrează în tunel.

Acest spor este reglementat prin Contractul Colectiv de Muncă și este acordat pentru activitatea desfășurată în condiții specifice de metrou, scrie clubferoviar.ro.