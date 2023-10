Banii se împart între medicamente și facturi, iar mâncarea se cumpără cu porția. Mai ales că alimentele sunt din ce în ce mai scumpe. Între timp, se fac cozi uriașe la casele de ajutor reciproc. Cei mai mulți bătrâni se împrumută pentru iarnă.

Premierul Marcel Ciolacu a declarat marţi, la Craiova, că de la 1 ianuarie toate pensiile se măresc cu 13,5% indicele de inflaţie, iar inechităţile se vor repara prin noua lege a pensiilor.

”Avem legea cu inflaţia. Anul trecut s-a făcut o excepţie, pentru că, dacă s-ar fi pus inflaţia, cum e legea, cu un an înapoi decât anul respectiv, oamenii ar fi pierdut foarte mult şi am avut cea mai mare inflaţie 14,5 media şi a fost acea discuţie. Anul acesta avem inflaţia cea mai mare în acel an, la fel, este inflaţie medie de 13,5. De la 1 ianuarie toată lumea primeşte la fel. Inechităţile se vor repara prin noua lege a pensiilor e cu totul altceva”, a spus premierul, întrebat dacă pensiile vor creşte de la 1 ianuarie anul viitor.

”La 1 ianuarie toate pensiile se măresc cu 13,5, indicele de inflaţie, ăsta este un lucru clar”, a mai spus premierul.

”Eu îmi doresc şi aşa am convenit şi cu Comisia ca legea să fie promulgate la 1 ianuarie pe urmă ministerul să aibă câteva luni ca să o poată pregăti să o pună în aplicare”, a mai arătat Ciolacu.

Disciplina, învățată de Nicolae Ciucă de la bunici. De Ziua Armatei, președintele PNL a vorbit despre educația sa militară

Cu toate acestea, după majorarea anunțată de premier, punctul de pensie ar urma să ajungă la 2.024 de lei. Așadar, o creștere de numai 240 de lei.

Ca să facă față traiului greu, bătrânii apelează la casele de ajutor reciproc. În piață, oamenii vin doar să se uite. Iar sărbătorile se anunță și mai grele. Carnea de porc se va scumpi cu cel puțin 20% în sezon, spun specialiștii.

Premierul a anunțat deja că noua lege a pensiilor nu va fi gata la început de an, astfel că majorările se fac pe vechea lege. Lege care nu a fost niciodată respectată de guvernanți. Dacă ar fi aplicată, pensiile ar trebui să crească la 1 ianuarie cu peste 14 procente.

Guvernul dă cu o mână și ia cu două: Crește salariile din construcții, dar introduce taxe. Peste 1,5 milioane de români, salarii diminuate cu 100 de lei