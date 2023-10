Nicolae Ciucă a evidențiat, într-un interviu la postul public de televiziune, rolul major al disciplinei în atingerea excelenței în diverse domenii.

"Am stat de vorbă cu tineri care au făcut performanță, am stat de vorbă cu olimpici, am stat de vorbă cu sportivi, am stat de vorbă cu oameni care au făcut performanță în business, să știți că nu a fost niciunul care să nu vorbească de acest atribut absolut necesar, disciplina în tot ceea ce fac," a subliniat el.

În familie, Nicolae Ciucă, deși fiu de militar, nu a fost crescut într-un regim dur și nici nu a impus rigoarea cazonă acasă sau în relațiile de serviciu. Însă pune mare preț pe disciplină, moștenită în special de la bunici: "Practic în viața noastră de zi cu zi, dacă ne aducem aminte de la bunici când vorbeau de ce este în curte, ei spuneau că trebuie să le rânduim așa cum suntem noi obișnuiți. Ca atare, cred că asta trebuie să înțelegem prin a fi disciplinat, o anumită rigoare față de sine și după aceea față de ceea ce ai de făcut."

În contextul vremurilor excepționale și al celebrării Zilei Armatei, Ciucă a accentuat importanța acestor valori și principii proprii armatei dar pe care le putem împrumuta și care ne pot ajuta să avansăm ca societate. De asemenea, a subliniat importanța coeziunii și unității noastre ca națiune. "Noi, de fiecare dată, în vremuri excepționale am știut să ne mobilizăm și dacă tot avem ocazia și vorbim de Ziua Armatei, forța unei structuri este dată de coeziunea și unitatea ei." Liderul PNL a făcut o comparație relevantă între forța unei națiuni și unitatea cetățenilor în jurul valorilor comune, subliniind că o națiune este puternică atunci când cetățenii sunt uniți și cred în propriile forțe. "Mă refer la cetățeni, nu la mine," a adăugat el.