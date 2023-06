"Cred că şi la Senat şi în Regulamentul plenului comun trebuie luată aceeaşi decizie care s-a luat şi în Camera Deputaţilor, pe care am şi votat-o, împreună cu colegii mei. Lucrurile trebuie să intre într-o normalitate. Suntem la 35 de ani de la Revoluţie, înţelegem când eşti la doi ani, la 10 ani, am intrat deja într-o democraţie consolidată. Dar ce este ciudat? Acelaşi lucru s-a întâmplat de 1 Decembrie, de Ziua Naţională a României. Astăzi e Ziua Drapelului României, s-a întâmplat acelaşi lucru de aceeaşi persoană. Eu, respectiva persoană, am văzut-o de Ziua Naţională a Rusiei la Ambasada Rusiei, nici n-a fluierat, nici n-a urlat şi n-a făcut absolut nimic. Eu cred că trebuie să vedem lucrurile în ansamblul lor: este o provocare, este un gen de căpuşare a evenimentelor naţionale ale României, cu toate că spunem că iubim România şi avem drapelul strâns de 10 m, totul este o minciună. Vedeţi adevărul exact cum îl văd şi eu: de 1 Decembrie este circ, de Ziua Drapelului este circ. Este un atac la statul român", a afirmat Marcel Ciolacu, la Parlament, întrebat după şedinţa comună pe această temă.



Ciolacu a subliniat că trebuie schimbat regulamentul. "Cu un astfel de personaj avem de a face, cu un personaj care stă în Ambasada Rusiei şi cu alţi colegi, care nu face niciun scandal, dar care vine şi căpuşează orice eveniment important pentru România şi pentru români. Ăsta este adevărul", a adăugat Ciolacu.



Camera Deputaţilor şi Senatul au adoptat, luni, în şedinţă comună, proiectul de eliminare a pensiilor speciale ale parlamentarilor.



În timpul dezbaterilor şi a votului din plenul Parlamentului asupra proiectului de eliminare a pensiilor speciale ale parlamentarilor, senatoarea Diana Şoşoacă a protestat pe motiv că nu i s-a dat cuvântul, încercând să-i ia microfonul preşedintelui de şedinţă. "Vreau şi eu să vorbesc. E dreptul meu să vorbesc", a spus senatoarea, care a protestat îndelung cu un fluier. "Lăsaţi circul, nu ne intimidaţi. Respectăm regulamentul", a replicat Alfred Simonis, care a condus şedinţa.