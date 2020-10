Ciolacu: Președintele și guvernul lui au scăpat pandemia de sub control. La 4.000 de cazuri pe zi, sunt excluse alegerile parlamentare!

Precizarea vine in contextul in care Guvernul liberal si presedintele Klaus Iohannis insista cu organizarea scrutinului pe 6 decembrie, in vreme ce Curtea Constitutionala a stabilit ca Parlamentul ar trebui sa decida data alegerilor. Legislativul este controlat de PSD, care vrea amanarea legislativelor. Si Pro Romania are aceasta pozitie.

De altfel, in Parlament exista un proiect de lege care prevede amanarea alegerilor parlamentare pana in martie 2021. In replica, presedintele Iohannis a sustinut ca evolutia epidemiei de COVID-19 oricum nu va fi mai buna atunci.

"Am avut din nou noroc. Nu sunt pozitiv. O sa ne incerce in continuare, la un moment dat o sa ni se termine si norocul. Din punctul meu de vedere, presedintele si guvernul lui au scapat pandemia de sub control. La 4.000 de cazuri pe zi, sunt excluse alegerile parlamentare. Trebuie sa avem un Parlament legitim, nu voteza doar cativa romani. Cum poate fi un Parlament legitimi cand oamenii nu vin la votare", a spus Marcel Ciolacu.