Ce au anunțat anchetatorii în acest caz?

Potrivit IPJ Constanța, anchetatorii au identificat imediat un cerc restrâns de suspecți, iar indiciile i-au condus către un coleg de muncă al ciobanului – un bărbat de 79 de ani care ar fi fost implicat într-un conflict cu victima. Pentru găsirea acestuia, echipajele de poliție au instituit filtre rutiere și echipe de căutare.

În mai puțin de 10 minute de la declanșarea operațiunii, suspectul a fost localizat în Medgidia, în timp ce se afla într-un microbuz de transport în comun. În bagajele sale, polițiștii au găsit mai multe obiecte care ar avea legătură cu fapta, printre care și un cuțit ce ar fi putut fi folosit în atac.

Cazul a fost preluat de Serviciul de Investigații Criminale, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța. Primele concluzii ale anchetei indică faptul că între victimă și suspect ar fi izbucnit un conflict spontan, în timpul căruia bărbatul de 79 de ani i-ar fi provocat ciobanului mai multe răni cu un obiect tăietor–înțepător, rănile fiind fatale.

Trupul neînsuflețit al victimei a fost transportat la morgă pentru efectuarea necropsiei, iar suspectul a fost reținut pentru 24 de ore. Acesta urmează să fie prezentat instanței cu propunere de arestare preventivă.