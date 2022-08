Ocupanții ruși vor să organizeze un „proces-spectacol” al prizonierilor la Mariupol de Ziua Independenței Ucrainei, pe 24 august. Familiile luptătorilor din Mariupol - „apărătorii din Azovstal” au făcut deja apel la ONU și au solicitat să fie oprită organizarea „tribunalului” ilegal. Potrivit Direcției Principale de Informații din Armata Ucrainei, mutarea rușilor nu urmărește decât să intimideze soldații ucraineni necapturați și pe localnicii pașnici.

„Primul proces (al prizonierilor din batalionul Azov - n.r.) va avea loc probabil la Mariupol şi va fi organizat înainte de sfârşitul verii”, a declarat Denis Puşilin, liderul autoproclamatei Republici Populare Doneţk, în timpul unei vizite în lagărul de prizonieri Olenivka, în care au murit peste 50 de ucraineni și alți peste 70 au fost răniți în bombardamentele rușilor.

Ocupanții ruși plănuiesc să organizeze un proces spectacol al prizonierilor de război la Mariupol pe 24 august, adică de Ziua Independenței Ucrainei. Cu ajutorul acestor acțiuni, ei doresc să intimideze militarii Forțelor Armate sau să arate măcar niște „realizări” în lipsa unor victorii reale pe front.

Anunțul a fost făcut de primarul orașului Mariupol, Vadim Boichenko, la conferința de presă de joi, potrivit Unian.net.

„Peste 10.000 sunt în închisori, mulți dintre ei sunt militari. Și vor să-și țină <<Sabatul>> undeva în Mariupol, chiar de sărbătoarea noastră - Ziua Independenței", a spus Boicenko.

Potrivit primarului, ocupanții ruși vor organiza o ședință „festivă” de judecată, cu celule de pușcărie, cu gratii, chiar pe 24 august într-o instituție de cultură.

Acesta se referă la pregătirile făcute de ruși. Ocupanții au montat deja pe scena Filarmonicii celule de închisoare.

Sursă Foto: Unian.net

„Perla noastră (Sala Filarmonicii a Orchestrei de cameră - n.r.), unde s-au desfășurat doar manifestări culturale, se transformă într-un loc de „performanțe” numit procesul prizonierilor noștri de război, dintre care, din păcate, sunt mulți în închisorile pe care rușii le-au făcut în jurul Mariupol”, a declarat primarul Boicenko.

In Mariupol, the russists continue preparations for the lynching of prisoners. This is what the cameras look like in the Mariupol Philharmonic, where they want to hold a trial. Will the world continue to watch in silence and wait for next Olenivka? @apmassaro3 @UN @Europarl_EN pic.twitter.com/SwMfALMwx4