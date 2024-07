Într-o intervenție la Realitatea Plus, Marius Tucă a oferit detalii din culisele aceste întâlniri, care a avut loc cu ocazia zilei sale de naștere

Realitatea Plus: Ce cadouri ai primit?

Marius Tucă: Nu am apucat sa ma uit la cadouri, pentru ca am stat destul de tarziu. Dar in legatura cu evenimentul, pur si simplu cei care ma cunosc stiu ca aproape intotdeauna imi fac ziua de nastere si sunt maestru de ceremonii in organizarea de astfel de evenimente. Pentru ieri seara am facut o intalnire cu foarte putini invitati, numarul total era de 30 de invitati la care au participat asociatii mei, in primul rand, familiile, mama cu prietenele ei, cativa prieteni si oameni cu care lucrez, analisti. Bineinteles ca au fost invitati si politicienii respectivi.

Realitatea Plus: Asa iti faci de obicei zilele de nastere, cu doi posibili presedinti ai Romaniei?

Marius Tucă: Daca ne uitam in arhiva petrecerilor sau manifestarilor de felul acesta pe care le-am facut, am avut intotdeauana presedinti, prim-ministri, candidati la presedintie, asta incepand din anii 90. Eu acum nu as face pe prostul, pe niznaiul, bineinteles ca pe fondul asta al candidaturilor din anul acesta m-am gandit sa vina si Mircea Geoana, sa vina si Marcel Ciolacu, este un eveniment in sine. Si am vazut asta dupa reactia oamenilor care au fost prezenti la restaurantul unde a avut loc evenimentul.

Realitatea Plus: Spuneai ca intotdeauna la zilele de nastere au fost prezenti presedinti. A mai fost prezent vreodata domnul Ciolacu sau domnul Geoana?

Marius Tucă: Geoana a fost de foarte multe ori, numai ca domnul Ciolacu e mai incoace in politica, de cativa ani de cand este prim ministru, dar au mai fost intaniri pe care le-am avut cu domnia sa. Pur si simplu intalniri, se mai intampla.

Realitatea Plus: Imi amintesc prima intalnire pe care am avut-o cand conduceai o gazeta, si atunci iti doreai foarte tare sa iesi din presa, sa te bucuri de familie. Si nu stiu cum faci ca si acum tot spre media tragi. Dincolo de gluma, sigur ai gandit aceasta intalnire intre domnul Ciolacu si domnul Geoana, mai ales ca ultima data schimbul de replici dintre ei nu era unul tocmai roz, pe tema competentelor NATO ale domnului Geoana.

Marius Tucă: E adevarat. Iti spun cu toată sinceritatea, bineinteles ca m-am gandit in momentul in care era o lista de invitati pe care erau si cei doi. In primul rand, nu imi aduc aminte ca Marcel Ciolacu sa-mi fi confirmat. Mi-a multumit pentru invitatie, ca am facut invitatia cu cateva zile inainte, a fost si Mircea Geoana, cu care, culmea, m-am intalnit cu cateva zile la deschiderea olimpiadei, atunci l-am intrebat si mi-a raspuns „Da, cred ca o sa vin”. Si normal ca mi-am dorit ca la ziua mea sa vina doi oameni care sunt in momentul asta poate cei mai importanti oameni din Romania.

Realitatea Plus: Stiau unul de celalalt, stiau ca va participa in cazul lui Geoana, Ciolacu, si invers?

Marius Tucă: M-a intrebat cineva, dar nu mai stiu cine, daca vine Mircea Geoana si i-am spus exact adevarul, „L-am invitat, nu stiu daca vine”. A fost un eveniment privat, nu o sa fac niciodata, oricat de ziarist as fi, sa spun ce au vorbit si asa mai departe. Putem sa vorbim despre atmosfera, despre starea generala.

Realitatea Plus: In momentul in care s-au intalnit, s-au salutat cordial?

Marius Tucă: A fost de bun simt, s-au salutat. A salutat-o si pe Mihaela Geoana, pentru ca Marcel Ciolacu a venit neinsotit, si s-au asezat la masa. Eu cred ca trebuia sa aiba loc o asa intalnire. S-au asezat, eu eram in capul mesei, am glumit foarte tare am zis „Acum facem pacea de la Cozia”. Ne-am amintit cand eram pe Valea Jiului si minerii lui Cosma plecasera, am glumit foarte mult pe tema asta, ca eu am fost cel cu pacea de la Cozia. S-a baut un pahar de sampanie, un pahar de vin, a fost o atmosfera relaxata

Realitatea Plus: Parea interesat domnul Geoana de problemele pe care le-a avut Partidul Social Democrat in ultimul timp?

Marius Tucă: Nu, n-au intrat in lucruri in felul asta, pentru ca amandoi au fost foarte buni diplomati. Au fost de o diplomatie desavarsita. Daca ma intrebi, a fost o discutie relaxata, oamenii sa vada cum sunt, in ce masura. S-au purtat foarte diplomat. Inafara de gluma pe care am facut-o cu pacea de la Cozia, am mai stat si la alte mese, Victor povestea din toate nebuniile PSD-ului, acolo a fost discutia.

