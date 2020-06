Celebrul film „Pe Aripile Vântului” a revenit în librăria online a HBO Max. Ce avertisment a adăugat platforma de streaming la începutul peliculei

Jacqueline Stewart, profesor la Departamentul de Studii Cinematografice şi Media de la Universitatea din Chicago, narează prologul ce deschide pelicula ce îi are ca protagoniști pe Vivien Leigh și Clark Gable. Profesoara din Chicago face un elogiu filmului regizat de Victor Fleming, vorbind despre cele opt premii Oscar câştigate în 1939 de adaptarea romanului cu acelaşi nume semnat de Margaret Mitchell. Apoi, Stewart recunoaşte că filmul „nu a fost lăudat de toată lumea” şi spune că „prezintă imaginea Sudului american din perioada antebelică drept un„ cadru romantic, idilic”.

În disclaimerul filmului se mai arată că deşi vizionarea „Gone With the Wind” „poate fi inconfortabilă, chiar dureroasă”, „este important ca filmele clasice de la Hollywood să fie disponibile în forma lor originală” pentru a-i lăsa pe telespectatori „să reflecte asupra propriilor credinţe atunci când le urmăresc".

Filmul clasic „Gone with the Wind/ Pe aripile vântului” (1939, în regia lui Victor Fleming), cu Clark Gable şi Vivien Leigh în rolurile principale, a fost eliminat de HBO de pe platforma de VOD (Video on Demand) HBO MAX, de teama reacţiilor negative pentru modul în care îi prezintă pe oamenii de culoare.