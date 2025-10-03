SCORPION

Pentru nativii zodiei Scorpion, în luna octombrie apar niște lucruri la suprafață pe care au încercat să le reprime mulți ani. A venit momentul pentru a le confrunta și pentru a încerca să le depășească.

Pe data de 23 octombrie, Sorele intră în zodia nativilor zodiei Scorpion și, deși ar trebui să fie un motiv e sărbătoare, lucrurile s-ar putea să se simtă în mod diferit anul acesta. Nu este exclus ca acești nativi să înceapă să se îndoiască de ceea ce pot face și vor începe să sape în trecut pentru a găsi sursa tuturor problemelor.

În plus, cei mai mulți nativi ai zodiei Scorpion vor începe să pună la îndoială multe decizii pe care le-au luat în ultima perioadă și acest lucru le va lua mult timp. Nu mai există loc pentru răspunsuri superficiale, ci este nevoie de ceva mult mai profund pentru nativii zodiei Scorpion.

După data de 7 octombrie, nativii zodiei Scorpion pot simți tensiune și în relația de cuplu, precum și în relațiile de la locul de muncă. Din acest motiv s-ar putea să fie mult mai impulsivi și să spună lucruri pe care apoi să le regrete.

CAPRICORN

Nici nativii zodiei Capricorn nu au parte de o lună octombrie prea liniștită. Deși încearcă să țină totul sub control, este posibilul ca totul să înceapă să se prăbușească în jurul lor, fără să poată face mare lucru. Simțul datoriei poate deveni o adevărată povară în luna octombrie și chiar dacă de obicei toată lumea se putea baza pe ei, în luna octombrie lucrurile vor deveni din ce în ce mai dificile.

În preajma datei de 21 octombrie când are loc Luna Nouă în Balanță, pentru nativii zodiei Capricorn apar probleme legate de viața personală și cea profesională și vin multe întrebări legate de lucrurile pe care sunt sau în stare sau nu să le facă.

Locul de muncă poate deveni o adevărată povară pentru nativii zodiei Capricorn, care până acum găseau acolo cea mai mare satisfacție, erau admirați și apreciați pentru ceea ce făceau. În luna octombrie, nativii zodiei Capricorn își dau seama că au renunțat la multe lucruri pe care le visau pentru a face bine pentru alții, iar acest lucru va fi o mare revelație pentru ei.

RAC

Cât despre nativii zodiei Rac, luna octombrie este copleșitoare din toate punctele de vedere. Tensiunile astrologice ajung să le pună la încercare nervii nativilor zodiei Rac. După data de 7 octombrie, apar situații dificile, aparent din care nativii zodiei Rac nu mai știut să iasă. Vor fi impulsivi, nesăbuiți și și-ar dori să evadeze cât mai repede.

Din păcate, ies la suprafață răni mai vechi și emoții pe care au încercat cu toată puterea lor să le reprime, precum și întrebări din trecut care au rămas fără răspunsuri și nerezolvate. Nu mai este puterea necesară pentru a le respinge și este nevoie să le facă față tuturor, lucru nu tocmai ușor în această situație, când totul pare extrem de fragil în jurul lor.

Pentru nativii zodiei Rac, apar multe situații pe care vor simți că nu le pot procesa în același timp. Se deschid răni vechi și gânduri pe care au încercat să le țină sub control în sufletul lor foarte mult timp. Nativii zodiei Rac pot simți nu doar epuizare fizică și psihică, ci și insomnie și o permanentă stare de tensiune din care trebuie să iasă cât mai repede cu ajutorul celor dragi, potrivit sursei.