Fiecare tara are avantaje intrinseci, iar localnicii profita din plin de acestea pentru a avea o sanatate buna la orice varsta. Acestia au obiceiuri alimentare sanatoase din care te poti inspira si tu, pentru a aduce tot ce-i mai bun in materie de nutritive, potrivit andreearaicu.ro.

Iata 7 obiceiuri alimentare sanatoase, inspirate din diferite parti ale lumii:

1. Japonia: Portii mici si mancare aspectuoasa

Indiferent de felul de mancare pe care il consuma, japonezii nu exagereaza niciodata cand vine vorba despre cantitate. Hrana calitativa si in portii mici este mai recomandata decat cantitatile mari de carbohidrati si carne.



In plus, sushi-ul si alte preparate japoneze arata mereu bine – un truc eficient pentru a fi satisfacut de mancare, fara sa adaugi sosuri grele sau sa mananci prea mult.

2. China: Incetineste ritmul in care mananci!

Chinezii folosesc, de cele mai multe ori, betisoare. Acest obicei nu numai ca pare foarte fancy, dar incetineste semnificativ ritmul in care acestia mananca.

Urmarea este ca, mancand lent, vei mesteca mai bine hrana, vei avea o digestie mai buna si vei sti imediat ca te-ai saturat, evitand astfel mancatul in exces.

3. Franta: Savureaza mancarea!

In timp ce unele culturi, precum cea americana, glorifica mancarea low sugar si low fat si o consuma in cantitati mari, francezii cred ca mai bun si mai putin este mai bine. Acestia pun pret pe gustul mancarii si savureaza fiecare bucatica.

Astfel, ei reusesc sa se bucure din plin de gastronomie, cumpatat si fara excese!

4. India: Condimentele nu sunt doar gustoase, ci si benefice

Unul dintre cele mai yummy obiceiuri alimentare sanatoase este de preluat din India. In bucataria indiana se folosesc o multime de condimente colorate si savuroase.

Acestea nu numai ca ofera mancarii un gust fantastic, dar au si proprietati antiinflamatoare. Gandeste-te numai la scortisoara, turmeric si ghimbir!

5. Grecia: Echilibru intre tipurile de ingrediente

Alimentatia mediteraneana se numara printre cele mai sanatoase din intreaga lume, iar grecii pot fi un exemplu de „asa da”.

Acestia consuma in mod echilibrat cate putin din toate: masline si ulei de masline pentru grasimi sanatoase, peste si fructe de mare pentru proteine, branzeturi proaspete pentru savoare, fructe si legume sezoniere pentru vitamine si minerale. Ia-le exemplul si mananca si tu cat mai diversificat si mai echilibrat!

6. Suedia: Cea mai sanatoasa paine

Poate ca suedezii nu sunt maestri cand vine vorba de varietatea de legume si fructe proaspete, insa unul dintre obiceiurile alimentare sanatoase este painea neagra, din faina de secara.

Aceasta este extrem de satioasa, deci va fi consumata in cantitati mai mici. In plus, este plina de fibre si ajuta la un tranzit intestinal perfect!

7. Italia: Vin de calitate, in cantitati limitate

Stim cu totii deja ca alcoolul nu ne aduce nimic bun pentru sanatate, mai ales cand e vorba despre cocktailuri care contin foarte mult zahar, coloranti si combinatii de sucuri si siropuri.

Un obicei bun pe care il poti prelua de la italieni este simplificarea lucrurilor. Atunci cand vrei sa bei ceva bun, alege un pahar de vin de cea mai buna calitate. Este mult mai bine pentru corpul tau!