Numeroase obiecte dintr-o cameră de hotel sunt curățate, spălate sau dezinfectate doar atunci când au pete evidente. Dar ele sunt folosite de toți turiștii și acumulează o cantitate impresionantă de germeni patogeni

Cuverturile de pe paturi

Tradiționale sau moderne, cuverturile care acoperă lenjeria de pat au rolul să aducă un plus de eleganță și culoare, în ton cu draperiile și accesoriile din camera de hotel. Dar ține cont de faptul că aceste cuverturi nu sunt spălate după fiecare turist, așa cum sunt spălate lenjeriile de pat. Ele se trimit la curățătorie doar când au pete evidente. Așadar, adună o mulțime de bacterii de la turiști, iar unii dintre ei se pot urca inclusiv încălțați în pat, cu încălțămintea direct pe cuverturi.

Pernele decorative

Pernuțele colorate sunt simpatice și sunt folosite pentru un decor reconfortant în numeroase hoteluri cu multe stele. Dar nici ele nu sunt spălate după fiecare turist. Până și cele mai pretențioase hoteluri spală fețele de la pernele decorative doar atunci când capătă pete evidente și un aspect ponosit.

Telecomanda

Este puțin probabil ca personalul de curățenie să dezinfecteze telecomanda televizorului de fiecare dată când face curățenie. Nici acasă, tu nu cureți prea des telecomanda, care adună o mulțime de germeni și bacterii de pe mâini.

Studiile au arătat că suprafețele des utilizate din camerele de hotel pot conține virusuri gripale, E. coli și chiar urme de materii fecale. Un test realizat pe telecomenzi a identificat o bacterie periculoasă legată de infecțiile respiratorii și gastrointestinale.

Întrerupătoarele veiozelor

Alături de pernele decorative, veiozele amplasate pe noptiere sunt obiecte de decor și totodată obiecte foarte utile turiștilor. Doar că abajurul adună o mulțime de praf și germeni, iar întrerupătoarele nu sunt curățate mai deloc.

Clanțele de la dulapuri

Poate că, uneori, clanțele de la uși sunt dezinfectate rapid de către femeile de la curățenie. Dar, cu siguranță, nu se gândesc și la clanțele sau mânerele sertarelor și ale dulapurilor. Cu siguranță toți turiștii pun mâna pe ele și nu se știe câți dintre ei se spală corect pe mâini.

Capul de duș

Vei găsi adesea o bandă igienică pe vasul de toaletă, care ar trebui să te asigure că toaleta a fost dezinfectată corect. Dar capul de duș? Câți angajați din departamentul de curățenie se gândesc să dezinfecteze robinetul de la duș și mai ales capul de duș pe care îl folosesc toți turiștii?

Un studiu din Marea Britanie a descoperit că un cap de duș dintr-o cameră de hotel conținea de 25.000 de ori mai multe bacterii decât un colac de toaletă.

Păturile de rezervă

Unele hoteluri cu multe stele îți lasă în dulap și pături de rezervă. În mod civilizat, aceste pături trebuie să fie ambalate în plastic și sigilate, pentru a demonstra că sunt curățate și igienizate. Dacă nu sunt sigilate, este posibil să le fi folosit și alți turiști și se numără printre cele mai murdare obiecte din camera ta de hotel.

Carpetele și covoarele sunt aspirate frecvent, mai ales în hotelurile cu pretenții, și par foarte curate la prima vedere. Dar, dacă te uiți cu atenție, este posibil să observi pete de sucuri și de mâncare de la turiștii care nu respectă legile bunului simț. Iar aceste pete demonstrează că mocheta sau covorul nu sunt curățate cu soluții specifice, ci doar aspirate. Adesea, covoarele și podeaua sunt cele mai murdare locuri din camera de hotel.