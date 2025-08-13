1. Sarutul imbunatateste imunitatea

Daca pana acum se credea ca prin sarut se transmit o multime de bacterii, iata ca studii recente, publiate in revista Medical Hypotheses, releva faptul ca, prin sarut, creste imunitatea femeilor la Cytomegalovirus (un virus periculos pentru fat, care poate determina orbirea bebelusului sau nasterea cu malformatii, daca mama este purtatoare)

2. Sarutul te ajuta sa-ti alegi partenerul perfect

Antropologul Helen Fisher spune ca prin sarut se activeaza 5 din cei 12 nervi de la nivelul craniului: „Cortexul capteaza semnale prin intermediul buzelor, obrajilor, limbii si gurii. Asa ca un sarut nu este doar un sarut si atat, ci poate da informatii despre cine este si ce vrea partnerul”. Alti specialisti spun ca prin sarut se activeaza centri nervorsi care stabilesc ulterior daca partenerul este sanatos, compatibil din punct de vedere genetic si, mai ales, care ii este „statusul” la capitolul reproducere. Vi s-a intamplat sa rupeti o relatie dupa primul sarut, fara sa va puteti explica de ce. Acesta ar putea fi un raspuns. Creierul vostru a „simtit” ca respectivul(a) nu era persoana potrivita.

3. Sarutul arde calorii

In functie de centrul care a realizat studiului, valoarea caloriilor „suprimate” este diferita. Cert este ca sarutul „omoara” caloriile. Intre 2-6 pe minut. Asa ca daca mancati o prajitura de 100 de calorii aveti nevoie de un sarut de 16 minute. Tinand cont ca sarutul poate „degenera”, daca se continua si cu o partida de sex, s-ar putea sa ardeti mai mult de 100 de calorii.

4. Sarutul tonifica muschii fetei

Ce interventii chirurgicale, ce injectare de botox, colagen sau acid hialuronic. Sarutul este secretul unui ten perfect. Specialistii spun ca, prin sarut, se activeaza nu mai putin de 30 de muschi de la nivelul fetei. Asa ca obrajii vostri vor arata ca-n tinerete, fara sa treceti pe la estetician.

