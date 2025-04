Sarbatoarea Pastelui echivaleaza cu o reinnoire interioara, cu o masa imbelsugata alaturi de cei dragi si, in functie de regiunea tarii, cu diferite obiceiuri si traditii, pastrate de generatii. Gospodinele se aprovizioneaza si se pregatesc temeinic pentru sarbatoarea pascala, astfel ca musafirii sa fie tratati cu cele mai gustoase preparate, intr-o atmosfera de sarbatoare si recunostinta.

Iata cateva preparate culinare care nu lipsesc de pe masa de Paste:

1. Ouale rosii

In trecut, oamenii se foloseau de tot ceea ce natura le punea la dispozitie pentru a vopsi ouale si pentru a duce mai departe o traditie consfintita de secole. In prezent, creativitatea nu mai cunoaste margini, ramanand la latitudinea fiecaruia sa aleaga nuantele, texturile si modelele pe care le vor imprima pe ouale de Paste.

Totusi, in anumite zone ale tarii, de exemplu in Bucovina, gospodinele respecta datina incondeierii oualelor, inclusiv a zilelor recomandate pentru realizarea operatiunii. Astfel ca, acestea practica in continuare incondeiatul cu pensula sau cu penita, precum si impistritul.

2. Drobul

Un alt preparat care intregeste meniul de Paste este drobul, pentru care, conform traditiei, se foloseste carnea de miel. Totusi, creativitatea si-a facut loc si pe acest taram, pentru preparat putand fi folosita orice tip de carne, sau se poate opta pentru varianta vegetariana. Ca referinta religioasa, sacrificarea mielului de Paste este echivalenta cu jertfa anuala adusa zeilor in religiile precrestine.

3. Pasca

Pasca dulce sau sarata reprezinta un alt preparat nelipsit din meniul romanilor, modalitatea de preparare variind in functie de regiune. In Moldova, pasca este preparata din faina de grau, lapte si oua, pe marginea acesteia montandu-se un colac impletit in trei, iar in mijloc se realizeaza o cruce din aluat, simbolizand crucea rastignirii.

Frumoase ritualuri si legende s-au nascut pe marginea acestui obicei culinar; astfel se considera ca inainte sa se apuce de gatit, femeile “se ingrijesc, se spala pe cap, se imbraca in straie curate, fac rugaciuni si, abia apoi, se apuca de plamadit”.

4. Cozonacul

Ruda apropiata cu pasca, un alt preparat dulce isi face loc semet in farfuriile de Paste. Cozonacul simbolizeaza bolta cereasca si promisiunea invierii si a vietii vesnice. Daca, originar, acesta se prepara din ingrediente putine, precum faina, lapte, oua, nuci si dulceata, in prezent, reteta a fost reinventata si au iesit la lumina combinatii inedite: cu stafide, migdale, cocos, ciocolata, vanilie, fructe confiate.