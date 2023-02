”Nu sunt evaluatorul și nici fan al președintelui Klaus Iohannis, este președintele României și am tratat cu respect instituția prezidențială. Mi-aș fi dorit ca în anumite momente ale domniei sale să trateze toate partidele cu aceeași măsură, să nu se implice în campaniile electorale, ar fi fost cred că un lucru foarte bun pentru democrația din România și pentru viitorul României, dar fiecare vom răspunde de faptele sale și de ce am făcut cât timp am fost oameni de stat în diferite funcții.

Nu sunt la modul laudativ. Părerea mea că au fost ani de zile pierduți din cauza unor ranchiune și discuții politice și a unor decizii în acel moment”, a declarat Ciolacu, duminică seară, la un post TV, rugat fiind să facă o evaluare a celor două mandate ale președintelui Iohannis.