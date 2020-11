Cele 7 categorii de simptome ale infecției cu coronavirus

Cercetatori de la Clinica Universitara din Viena au reusit sa imparta simptomele in 7 categorii, rezultatele studiului lor fiind publicat in revista de specialitate Allergy, scrie ziare.com. Scopul principal al studiului a fost acela de a afla ce inseamna o buna imunitate in urma unei infectari cu SARS-CoV-2 si in functie de ce parametri se masoara aceasta.

La studiul realizat de imunologul Winfried Pickl si alergologul Rudolf Valenta au participat 109 de reconvalescenti, asadar persoane care au suferit de COVID-19, dar care sunt pe cale de recuperare, si 98 de persoane sanatoase.

In urma examinarii probelor de sange ale probantilor, au putut fi identificate 7 categorii de simptome:

1. Simptome gripale (febra, frisoane, oboseala si tuse);

2. Simptome de guturai (guturai, stranut, gat uscat, nas infundat);

3. Dureri musculare si de articulatii;

4. Inflamatii la nivelul ochilor si mucoasei;

5. Afectiuni pulmonare (pneumonie sau dificultati la respiratie);

6. Afectiuni gastro-intestinale;

7. Pierderea simtului mirosului si a gustului si alte simptome.