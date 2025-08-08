Ceaiul, în special cel negru, este bogat în taninuri naturale care acționează ca un agent de curățare delicat și oferă lemnului o nuanță caldă, revitalizând suprafața uzată. Taninurile pătrund ușor în fibrele lemnului, ajutând la neutralizarea murdăriei și la evidențierea texturii naturale a parchetului.

Metoda este simplă și accesibilă, nefiind nevoie de produse costisitoare sau de ore întregi de curățenie. În doar câțiva pași, poți obține un parchet care arată proaspăt și îngrijit.

Pașii corecți pentru curățarea cu ceai:

Pregătește ceaiul – Fierbe doi litri de apă și adaugă 4-5 plicuri de ceai negru. Lasă infuzia să stea 10-15 minute, apoi scoate plicurile și lasă lichidul să se răcească puțin.

Curățarea inițială – Mătură sau aspiră parchetul pentru a îndepărta praful și particulele de murdărie.

Aplicarea ceaiului – Înmoaie mopul în ceaiul călduț, stoarce-l bine și șterge ușor parchetul, evitând excesul de apă.

Uscarea naturală – Lasă podeaua să se usuce de la sine, fără să clătești.

Rezultatul este vizibil chiar după prima aplicare: lemnul capătă o strălucire discretă, iar nuanța naturală este pusă în valoare, potrivit sursei.