Potrivit datelor, peste 50 de milioane de americani s-au confruntat în ultimul an cu diverse forme de adicție, alcoolul fiind una dintre cele mai frecvente.

Pentru persoane aflate în situații de dependență, raportul sugerează că anumite platforme online ar trebui evitate, iar prima pe listă este Reddit. Conform analizei, rețeaua are un număr redus de hashtaguri legate de sobrietate și recuperare și poate deveni un mediu toxic, unde anonimatul și regulile proprii ale comunităților favorizează răspândirea de informații eronate. În aceeași categorie au fost incluse și Twitter (X) și BlueSky.

Avertismentul specialiștilor și reacția Reddit

Ashley Murry, Chief Clinical Officer la Sana Lake Recovery, a transmis un avertisment pentru cei care folosesc intens social media în perioada de recuperare. Ea a subliniat că mediul în care se află o persoană contează enorm, iar în zonele rurale, unde resursele sunt limitate, mulți caută răspunsuri pe platforme precum Reddit sau X. Riscul apare atunci când sfaturile primite provin din surse anonime și nu de la profesioniști acreditați, ceea ce poate duce la declanșarea unor episoade periculoase pentru cei vulnerabili.

În urma raportului, Reddit a transmis un comunicat către Unilad, respingând concluziile. Compania a precizat că metodologia folosită este neclară și inexactă.

