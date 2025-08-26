Este momentul să ieși din zona ta de confort și să îmbrățișezi riscurile. Energia cosmosului va fi de partea ta dacă alegi să crezi în sprijinul său în tot ceea ce faci. Hai să vedem ziua cea mai norocoasă pentru fiecare semn zodiacal în luna septembrie.

Berbec

Ziua favorabilă: sâmbătă, 13 septembrie

Pe 13 septembrie, asteroidul Vesta se mută în Săgetător, activând casa viselor, aventurilor și norocului. Vesta conferă scop și devotament, determinându-te să te implici cu toată inima în planurile tale. Energia acestui aspect îți oferă curajul să te dedici pe deplin ceea ce îți dorești și să acționezi decis. Nu mai aștepta schimbări din afară, ci pune bazele împlinirii visurilor tale chiar acum.

Taur

Ziua favorabilă: sâmbătă, 6 septembrie

Uranus va începe retrogradarea în Gemeni pe 6 septembrie, influențând casa prosperității și a resurselor materiale. Acest tranzit semnalează apariția unor oportunități neașteptate în domeniul financiar. Este o perioadă în care ești invitat să iei decizii curajoase legate de bani, însă cu atenție la detalii, înainte de a te angaja în orice oportunitate nouă.

Gemeni

Ziua favorabilă: duminică, 7 septembrie

Eclipsa de Lună în Pești de pe 7 septembrie aduce o schimbare bruscă și pozitivă în sfera profesională. După mult efort investit, rezultatele în carieră încep să se vadă. Poate apărea o relocare sau o schimbare de rol, iar succesul atât de așteptat vine odată cu un nou sens și direcție în activitatea ta.

Rac

Ziua favorabilă: miercuri, 3 septembrie

Jupiter aflat în Rac face trigon cu Nodul Nord în Pești pe 3 septembrie, generând un moment de cotitură. Acest aspect simbolizează deschiderea către oportunități majore, fie ele relocări sau schimbări profunde în plan emoțional. Energia reflectă faptul că norocul vine din interior și că te așteaptă șanse importante de dezvoltare.

Leu

Ziua favorabilă: luni, 1 septembrie

Saturn retrograd revine în Pești pe 1 septembrie, activând casa transformării. Este o perioadă în care ai nevoie să te angajezi serios în manifestarea vieții pe care ți-o dorești și să muncești pentru ceea ce visezi. Acesta este ultimul moment favorabil pentru acest transit până în 2053, astfel că investiția ta de energie contează mult.

Fecioară

Ziua favorabilă: sâmbătă, 6 septembrie

Uranus în retrogradare în Gemeni aduce surprize în domeniul carierei, în special pe 6 septembrie. Sunt posibile schimbări în direcția profesională, iar riscul face parte din ecuație. Ieșirea din zona ta de confort și acceptarea imprevizibilului pot genera o creștere semnificativă și oportunități neașteptate.

Balanță

Ziua favorabilă: luni, 22 septembrie

Odată cu solstițiul de toamnă și intrarea Soarelui în Balanță, este momentul să începi anul tău astrologic personal. Uranus retrograd și eclipsa de Pești din 7 septembrie provoacă transformări în zona rutinei și a sănătății, semnalând o schimbare majoră care începe cu tine. Energia aceasta te poate impulsiona să accepți schimbările cu încredere.

Scorpion

Ziua favorabilă: sâmbătă, 13 septembrie

Pe 13 septembrie, Vesta intră în Săgetător, punând în lumină valoarea personală și limitele pe care vrei să le respecți. Este un moment în care renunți la compromisuri și alegi să te onorezi în adevărata ta valoare. Devotamentul față de ceea ce meriți poate aduce o atracție de abundență autentică în viața ta.

Săgetător

Ziua favorabilă: duminică, 21 septembrie

Eclipsa Solară și Luna Nouă în Fecioară de pe 21 septembrie marchează un început puternic în carieră sau educație, spun astrologii YourTango. Dacă ai planuri noi în aceste domenii, momentul poate aduce schimbări vizibile și o tranziție clară către un stadiu superior. Este o zi care aduce transformări importante, iar acceptarea procesului este cheia.

Capricorn

Ziua favorabilă: vineri, 19 septembrie

Intrarea lui Venus în Fecioară pe 19 septembrie însuflețește casa iubirii și a abundenței în viața ta. Această energie ajută la crearea unui echilibru între muncă și plăcere, invitându-te să te bucuri pe deplin de roadele propriilor eforturi, nu doar să le cauți sau să le urmărești.

Vărsător

Ziua favorabilă: luni, 22 septembrie

Pe 22 septembrie, Marte pătrunde în Scorpion, generând o energie intensă în carieră. Este o perioadă favorabilă pentru actualizări în CV, căutarea unui nou job sau discuții importante despre direcția profesională. Rezultatele depind de acțiunile pe care le întreprinzi și de energia pe care o investești.

Pești

Ziua favorabilă: luni, 22 septembrie

Septembrie 2025 este o lună plină de semnificații pentru Pești. Eclipsa de Lună din 7 septembrie activează intuiția și pregătește terenul pentru schimbări majore, inclusiv posibilitatea unor mutări geografice sau reveniri importante în viață. Influența lui Marte în Scorpion din 22 septembrie oferă forța necesară pentru a transforma aceste momente în noi începuturi solide.

