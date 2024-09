"Și se mai impune o întrebare pe care, din păcate, n-am auzit-o des în mediul public. Cât au fost, care au fost veniturile pe care le-au avut pensionarii, care acum ne spun că sunt nemulțumiți de recalculare, fiindcă cea mai mare pensie din România este a unui pensionar, a unui asigurat, care a muncit doar 18 ani. Este o pensie în sistemul contributiv. Întrebarea este, 18 ani și are o pensie peste 100 de mii de lei. Dar a avut un quantum al cotizațiilor la bugetul asigurărilor sociale de stat foarte mare. A muncit 18 ani, dar cu contribuții semnificative.

Eu cred că nedreptatea a fost pentru 3,8 milioane de pensionari care, an la rându, deși au muncit la fel ca alți pensionari care aveau pensii mai mari, au avut pensii mai mici. Eu cred că acolo a fost nedreptatea. În același timp, cred că am făcut un lucru bun pentru pensionari prin faptul că toți pensionarii, indiferent de rezultatul recalculării, dacă au fost vremuri când au existat tentative sau chiar s-au tăiat venituri în România, în ceea ce ne privește, pentru toți pensionarii am lăsat același quantum în plată. Iar în ceea ce privește punctele de stabilitate, se dau numai pentru perioadele în care se muncește efectiv. Nu pentru sporul de grupă și nu pentru perioade în care acumulezi pensia cu salariu. Ai dreptul legal să și ai calitatea de pensionar, dar să și lucrezi, dar în cazul acesta poți cere în fiecare an recalcularea, astfel încât să-ți primești veniturile contributive", a declarat duminică seara, la "Culisele Statului Paralel", ministrul Muncii Simona Bucura Oprescu.