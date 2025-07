"În anul 2025, toate planetele au perioade de retrogradare; planetele Neptun, Saturn, Uranus, Jupiter se vor afla pe grade anaretice de urgență și mai mult Saturn și Neptun se afla în zodia Pești, la finalul zodiacului. Din acest punct de vedere anul 2025 este unic, eu l- aș numi anul marilor reglări karmice, al lichidării datoriilor foarte vechi, al sfârșiturilor dar si anul noilor începuturi, foarte multe planete schimba zodia. Începând din acest an până în 2032 multe aliniamente planetare le vor oglindi pe cele din anii 1940 -1950, o perioadă care a schimbat profund lumea. Credință, iubirea și iertarea devin esențiale în acest context astral, mai ales că destinul, NN se muta in Pești in ianuarie 2025. Destinul în Pești favorizează zodiile Pești, Scorpion, Rac, Capricorn, Taur, dar aduce unele lecții de învățat pentru nativii din zodiile Fecioara, Gemeni, Săgetător Destinul în Pești ne ajuta să înțelegem mai bine lecția cauzei și a efectului, numai că de data aceasta cauzele pot fi aflate undeva departe de noi, poate la părinții noștri sau chiar mai în spate, la bunicii și străbunicii noștri, se lichidează foarte multe karme de neam, de aceea vă sfătuiesc să vă rugați nu numai pentru voi , ci mai ales și pentru cei din neamul vostru chiar daca sunt decedati. Ne putem simți prinși într-un program al karmei colective, și ar trebui să înțelegem acum că suntem responsabili nu numai pentru viața noastră ci și pentru neamul și țara în care ne-am născut și chiar daca avem fiecare dintre noi alte năzuințe in final aparținem umanității, împărtășim același destin cu ea și de modul în care alegem sa ne transformam la nivel personal, va depinde evoluția colectivă a umanității. Vom observa in acest an cat de mult suntem afectați de consecințele unor gesturi și decizii colective ale politicii și economiei naționale. Destinul în Pești deschide un culoar al marilor căutări sufletesti. Este timpul să înțelegem că ce au oamenii în comun este spiritul lor, accesul la conștiința, aspirațiile și nevoia de iubire. Și asta nu e puțin. E totul. În acest an omenirea se pregătește sa- și depășească nivelul de conștiință, sa devină mai tolerantă, mai dispusă sa accepte diferențele dintre oameni, pătrunzând dincolo de ele. Adevărul este că tranzitul destinului NN in Pești deschide aceasta perspectivă. Rămâne de văzut dacă noi ne asumăm transformarea. Destinul în Pești, fie că vrem, fie că nu are rolul de a ne conecta la dimensiunea noastră spirituală, de o a activa, astfel încât să o putem constientiza Axa Pesti- Fecioara marchează bolile karmice, acele lecții neasumate, nedepasite, sedimentate. Bolile marcate de această axă sunt cele generate de intoleranta, criticism, discriminare, separare. Aceste atitudini pot conduce la boli infecțioase, paraziti intestinali sau la acele tipuri de afecțiuni care sunt greu de diagnosticat. În acest caz remediile eficiente sunt credință, iubirea, iertarea, transformarea spirituală, tratamentele neconvenționale care lucrează la nivel energetic și spiritual . Planetele Saturn și Neptun stau o perioada de timp la gradul anaretic de urgență 29 Pești o eventuală epidemie de viruși sau bacterii poate fi eradicata prin terapii care lucrează la nivel energetic și spiritual De asemenea receptivitatea la schimbare este foarte importanta, nu opuneți rezistenta schimbării, nu accentuați situațiile negative, spaimele, pentru că va paralizează voința, și va iau din puterea spirituala. Tot ce este menit sa fie va fi și toate se întâmplă cu voia lui Dumnezeu Unele evenimentele pot aparea independent de vointa voastra, nu puteti opri asta. A incerca este pur si simplu o pierdere de timp si efort. Ceea ce puteti face este sa acceptati ceea ce este, sa va schimbati atitudinea vizavi de o persoana sau de o situatie de viata, in felul acesta deveniti o parte a evolutiei , nu inamicul ei. S-ar putea ca tocmai aceasta schimbare sa dea consistenta vietii voastre in viitor. Primim sansa de a regasi parti pierdute din sufletul nostru, de a ne reintregi pe dinauntru, de a intelege ca suferintele ne-au facut de fapt puternici si ca puterea sta in acceptarea si constientizarea lor. Doar atunci cand vom gasi curajul de a fi sinceri, si de a ne imbratisa durerea, vom putea sa ne depasim limitele si sa redevenim noi insine. Anul începe cu retrogradarea lui Marte in Leu și respectiv, Rac, și cu cuadratura între Saturn in Pesti și Jupiter retrograd în Gemeni, tensiune și confuzie as denumi primele 3 luni ale anului 2025. Nemulțumirea maselor poate creste, datorita măsurilor restrictive care se iau. Marte este retrograd în perioada 1 ianuarie-24 februarie, în Leu și Rac. Atenție la pericole prin apa, inundații, la activarea sau reactivarea unor boli de stomac, probleme cu sânii. Dacă aveți probleme nu consumați alimente care produc acid. Provocarea lui Marte retrograd în Rac este sa vă schimbați modul de alimentație. Mâncatul excesiv pentru a umple un gol emoțional poate fi dăunător acum . De asemenea cu Marte retrograd în Rac vom căuta să ne apărăm drepturile și averea, intimitatea sau agoniseala, uneori o facem într- un mod violent de aceea se recomanda mai mult calm, răbdare. Toate nemulțumirile care pot ieși la iveală acum va provoacă să înțelegeți ce nevoi nu va sunt satisfăcute, ce rani ale trecutului refuza sa se închidă, este important sa vă faceți ordine în familia voastră, în sufletul vostru, în relația cu cei apropiati. Dintr- o nevoie prea mare de stabilitate și protecție emoțională și materiala puteți face mai mult rau decât bine. Trebuie să înțelegeți acum că stabilitatea emoțională după care tânjiți se afla în voi, și nu o puteți obține de la celălalt în mod fortat ; o puteți atrage daca ieșiți puțin din zona de confort, din țarcul familial cu care sunteți obisnuiti, și faceți o schimbare în viața voastră personală și în sufletul vostru. O falsă protecție poate dăuna acum Resentimentele, ura, frustrările interioare vă afectează în primul rând pe voi, iertarea va curata aura și va reda controlul asupra vieții. Acest tranzit poate aduce dificultăți pentru nativii născuți în decanul 2 și 3 al zodiilor Rac, Capricorn, Balanta, Berbec. Cuadratura Saturn in Pesti - Jupiter retrograd în Gemeni poate aduce tot felul de crize economice, politice, în prima parte a anului. Vă sfătuiesc să verificați toate informațiile pe care le auziți, se deformează mult adevărul În timpul acestui tranzit, trebuie să ai un echilibru între ceea ce dorești și ce poți realiza. A mușca mai mult decât poți mesteca ar putea duce la frustrare.Asta nu înseamnă că trebuie să te mulțumești cu puțin, dar trebuie sa- ți canalizezi eficient energia, sa te asiguri că poți duce la bun sfârșit ceea ce incepi. Poate uneori ești obligat să faci economii. De asemenea verificați orice informație daca trebuie să semnați un act important, daca călătoriți sau faceți o rezervare la un hotel sau la un mijloc de transport asigurati- va că persoanele sunt de bună credință, iar în cazul unor probleme, blocaje, stabiliti- va din timp un plan de rezerva

Începând din primăvara, se schimba contextul astral, Saturn și respectiv, Neptun intra in Berbec și aduc lecții importante în special pentru nativii născuți în primul decan al zodiilor cardinale: Berbec, Balanta, Rac, Capricorn Asta e doar inceputul pentru că aceste planete revin in toamna in zodia Pești, pe grad anaretic ceea ce aduce lecții pentru nativii din decanul 3 al zodiilor Pești, Fecioara, Săgetător, Gemeni. Aceste planete se afla pe gradul de urgență și în luna martie Neptun și respectiv în luna mai Saturn Saturn și Neptun vor fi în semnul de foc al Berbecului pe tot parcursul verii, ceea ce duce la o creștere a amplorii incendiilor față de anii precedenți. De asemenea aveți grijă cum folosiți focul, și la accidente de orice fel, și modul în care vă folosiți energia, agresivitatea poate fi taxată acum. Vara lui 2025 ar putea aduce exacerbări ale bolilor cardiovasculare, migrene și accidente vasculare cerebrale. Asa ca ai grija de tine daca ai vreo predispozitie la aceste afectiuni.

În 30 martie Neptun intra in Berbec și revine in Pești in 22 octombrie.

Daca cu Neptun in Pesti ne rugam ca lucrurile sa se întâmple și așteptam miracole, așteptam pe cineva să ne salveze; Neptun in Berbec ne provoacă să se creem circumstanțe și contexte de viață în care visele noastre sa devină realitate, putem avea mai mult curaj să ne punem in aplicare inspirațiile, creativitatea. Cu Neptun in Berbec, noi trebuie să ne salvăm singuri și să creem realitatea pe care ne-o dorim , trebuie să găsim ajutorul in puterea noastră interioară

În 25 mai, Saturn intra in Berbec și revine in Pești la 1 septembrie

Saturn in Berbec scoate la iveală toate minciunile, confuziile, secretele aduse de Saturn în Pesti, restabilește adevărul, uneori într- un mod dureros, dar eliberator. Aduce lecții legate de modul în care vă folosiți energia, curajul și agresivitatea

În 10 iunie Jupiter intra in Rac.

Jupiter in Rac aduce beneficii și oportunități mai ales pentru nativii născuți în zodiile Rac, Scorpion, Pești, Fecioara, Taur, dar pentru nativii Rac din primul decan pot aduce unele probleme, blocaje Saturn intra in Berbec. De asemenea pot fi avantajați și nativii Săgetător. Beneficiile constau în: întemeierea unei familii, nașterea unui copil, o sarcina, achiziționarea sau vanzarea unei case, imobil, renovarea, decorarea unei case, obținerea unei moșteniri.....începerea unei afaceri familiale Intrarea lui Jupiter in Rac va orienteaza atentia catre camin cu scopul de a da cu adevarat valoare vietii voastre personale. El repune in discutie raporturile cu parintii, trecutul, familia.Incepand din 10 iunie este un moment bun pentru căsătorie, naștere și dobândirea proprietății. Oamenii vor pune preț mai mult pe valorile familiei, având mai multă grijă de părinții lor și de membrii mai în vârstă ai familiei. Este posibil să crească natalitatea, dar pot fi multe avorturi Saturn careu Jupiter sau situații care necesita tratamente pentru a face un copil De asemenea pot fi situații de abandon părinții își abandonează copiii sau copiii își abandonează părinții, Jupiter in careu cu Neptun. În plan social pot exista restricții, crize alimentare, poate se scumpesc alimentele de baza sau unele nu se mai găsesc sau se restrictioneaza. Pot exista blocaje de a pune în aplicare anumite măsuri care vizează creșterea nivelului de trai al populației

În 7 iulie, Uranus intra in Gemeni, revine in Taur in 8 noiembrie . Vor avea loc schimbări majore în modul de gândire si comunicare, în relațiile cu cei apropiați: prieteni, rude, vecini, frați surori Acest Uranus in Gemeni poate aduce schimbări imprevizibile și neașteptate întorsături neașteptate în destin, pentru nativii născuți în primul decan al zodiilor mobile: Gemeni, Fecioara, Pești, Săgetător.