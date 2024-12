"Faceam referire la cum am vaut intotdeuna eu influenta a ceea ce se intampla in SUA asupra Romaniei. Fiind o persoana care a crescut cu Romania odata dupa 1990, influenta a tot ceea ce insemana America pentru generatia mea si pentru generatiile putin mai mari si imediat de dupa mine, America a reprezentat un model. Iata ca lucrul acesta influenteaza inclusiv deciziile politice ale electoratului din Romania", de declarat sociologul, facand referire la una dintre postarile sale de pe Facebook in care spunea ca trendul din America a aparut si in Romanai odata cu victoria lui Donald Trump in alegerile prezidentiale din 5 noiembrie.

Vladimir Ionas a continuat: "Probabil parcursul daca ar fi fost altul ca urmare a alegerilor din SUA si in Romania lucrurile ar fi aratat intr-o oarecare masura diferit. Asa, multi dintre cetateni au considerat ca se pot exprima, si-au exprimat optiunea de vot. Cum va arata mai departe Romania depinde de fiecare dintre noi, depinde de modul in care partidele politice vor intelege ceea ce s-a intamplat la alegeri; vor intelege cat de important e capitolul de resurse umane pentru fiecare partid in parte; vor intelege care sunt asteptarile cetatenilor si cat de importanta e, pe de-o parte, relatia directa dintre clasa politica si cetatean, dar mai ales comunicarea din partea clasei politice. Daca ne-au aratat ceva alegerile acestea - turul 1 al alegerilor prezidentiale, cat si alegerile parlamentare - ne-au aratat ca atunci acnd vine vorba de teme mari, macro, cetateanul vrea cat mai multa transparenta din partea ".

El a aratat, spre exemplu ca la alegerile locale raspunsul imediat tine de o relatie directa cu primarul, cu echipele de consilieri locali, cu consiliul judetean "inca mai functioneaza acea mobilizare de partid pentru ca legaturile sunt destul de stranse intre electoratul dintr-o localitate si cei care conduc localitatea, la nivel macro oamenii se exprima altfel; nu mai tin neparat cont de indemnul echipelor de mobilizare".