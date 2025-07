Raul de miscare este mai frecvent la femei (ca urmare a fluctuatiilor hormonale din sarcina sau din timpul ciclului menstrual) si la copii (incepand cu 6 ani si atingand un varf in jur de 9 ani, pentru ca apoi sa scada in timpul adolescentei, ca urmare a obisnuirii). Persoanele in varsta sunt cele mai putin susceptibile la rau de miscare.

Poti sa eviti raul de miscare

Cand calatoresti, evita sa te asezi in spatele vehiculului sau pe scaunele cu fata contra sensului de mers. Alege locurile unde vei simti cel mai putin miscarea:

Masina sau autobuz: condu sau aseaza-te pe scaunul pasagerului din fata.

Tren: stai cu fata in sensul de mers, langa o fereastra.

Avion: cere un loc in partea din fata aripilor, langa fereastra. Odata urcat la bord, directioneaza fluxul de aer conditionat catre fata.

Vapor: solicita o cabina in fata sau in mijlocul navei, langa nivelul apei.

Cand te afli in mers, aplica urmatoarele masuri de preventie a raului de miscare: