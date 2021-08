În mod evident, Cîțu are o cu totul altă abodare, transnațională, legată de corporatism, progresism si așa mai departe. El reprezintă, de fapt, nu traditia PNL, ci o altă structură politică. E foarte posibil să câștige el, daca mă uit la ultimele evoluții, Cîțu a confiscat guvernarea pentru bătălia politica din PNL”, a afirmat Adrian Năstase, marți seară, la un post TV.

Fostul premier si lider al PSD a sugerat însă o schimbare de strategie, prin care Orban, să accepte ideea că nu va câștiga el direct și să-și concentreză eforturile pentru a-l împiedica pe Cîțu să câștige.

"Ar trebui, teoretic, ca el (L. Orban - N.R.) să se dea la o parte și să-l propună pe al treilea, pe care să-l susțină. E ce s-a întâmplat in PSD in 2010, când Geoana și-a construit o echipă de președinți de organizații să vină cu ele să câștige, a dublat numărul de delegați de la București, a organizat Congresul la Romexpo, atunci era clar ca nu am nicio șansă să castig, așa că am anuntat că renunț și îl susțin pe Ponta. Și Ponta a câștigat”, a explicat Năsatse.

Fostul premier a precizat însă că situația lui Orban este îngreunată și de poziționarea președintelui Klaus Iohannis de partea lui Florin Cîțu.