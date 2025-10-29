”O întrebare se leagă de titularizare şi dacă vom avea titularizare în condiţiile crizei fiscal-bugetare, anul viitor. Iar răspunsul direct este da, trebuie să avem şi vom avea. Pentru mine, aşa cum am spus, posturile în preuniversitar şi în universitar, deblocarea concursului pentru posturi, este fundamentală. Deci răspunsul simplu, da”, a spus ministrul Educaţiei, într-un clip pe Facebook.

Oficialul a vorbit și despre ce se va întâmpla cu prima pentru cariera didactică. ”Chiar zilele trecute am primit aprobarea Comisiei, am anunţat cu mai mult timp în urmă, pentru a folosi fondurile europene în acest sens. Odată ce avem această aprobare, începem demersurile interne pentru a putea acoperi această primă de carieră didactică. Acesta este şi mecanismul pe care vreau să-l folosesc, de fapt, şi pentru a completa zona de burse pentru studenţi, tot din fondurile europene”, a arătat ministrul.

Șeful de la Educație a ținut să precizeze ca de la începutul anului şcolar viitor, 2026-2027, să treacă bursele sociale spre instituţiile care ar trebui să se ocupe de acest lucru şi să degreveze profesorii de încărcătura birocratică.

”Am avut această discuţie şi în contextul măsurilor fiscal-bugetare, în ideea că, dacă creşte norma didactică, deci mai multe activităţi didactice, trebuie să reducem birocratia, doar că aceste instituţii nu au fost pregătite pentru a face această schimbare de pe o lună pe alta, dar pentru anul şcolar viitor este un obiectiv cheie pe care l-am făcut pentru a reduce încărcătura birocratică pe profesori, astfel încât ei să poată să fie mai mult dedicati actului didactic”, a mai spus acesta.

Totodată, ministrul a mai declarat că mulţi părinţi au impresia că copiii sunt prea solicitaţi.

”Noi avem o reglementare veche de prin 2016 în legătură cu temele pentru acasă, care ne-ar trebui să depăşească o oră în zona învăţământului primar, două ore în zona învăţământului gimnazial, două ore în zona învăţământului liceal. Ştiu că este complicat să faci coordonarea profesorilor, mai ales la nivel de gimnaziu şi la nivel de liceu, pentru a se încadra în acest timp, dar sunt convins că toţi începem să înţelegem că uneori, mai puţin şi mai relevant, este mai bine pentru copii. Mai bine să facă temele cu plăcere şi să nu fie o încărcătură foarte mare, decât să aibă foarte multe teme, să nu le facă sau să le facă cu stări de frustrare. Sunt convins că profesorii vor începe treptat să implementeze acest mecanism sau această reglementare pe care o avem, iar unde va fi cazul, voi mai lucra şi eu la a clarifica diversele aspecte care sunt mai neclare, poate în procedură”, a conchis Daniel David.