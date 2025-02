Ingrediente

-500 g orez

-400 g carne tocata vita

-14-15 catei de usturoi

-2 linguri chimion

-2 lingurite curry

-2 linguri vegeta

-70 ml ulei de masline

-o varza proaspata de 2 kg(sau 2 mai mici)

-apa pentru oparit varza si pentru fiert sarmalele

-3-4 lamai mijlocii

-sare, piper, dupa gust

Mod de preparare

Aceste sarmalute cu specific arabesc, se fac in general cu orez cu bobul rotund. Reteta se poate gasi si sub numele "malfouf", numele provenind de la varza. Mai intai vom pune varza la oparit. Vom scoate o parte din frunzele care sunt de un verde mai inchis, iar cu ajutorul unui cutit scoatem cotorul de la varza.Intr-o oala de capacitate peste 5-6 l vom pune apa si o lingura de sare, o vom lasa sa dea un clocot, doua. Dupa primele clocote vom introduce capatana de varza si o vom lasa pana cand frunzele oparite se desprind apoi le vom scoate treptat intr-o tava mai mare.

Procedam astfel pana vom termina de oparit toata varza. Mijocul de la varza il vom scoate dupa ce s-a oparit si il vom umple cu compozitia de sarmale.

Intr-un vas vom amesteca toate ingredientele, carnea tocata, orezul care a fost in prealabil spalat bine in cateva ape, 3-4 linguri din uleiul de masline, vegeta, cuminul, curry, sarea si piperul dupa gust. Foile de varza vor fi taiate in 3 sau 4 bucati, in functie de marimea lor, iar partea groasa va fi scoasa.

Frunzele rupte sau cele care sunt mai groase le vom toca marunt, jumatate din ele vor forma patul pentru sarmalute, iar cealalta jumatate va fi pusa deasupra lor.

Pentru gatit vom avea nevoie de o oala inalta, iar la fundul oalei vom aseza jumatate din varza tocata si 4-5 catei de usturoi, iar pe mijloc vom pune "puiutul" umplut. Si acum vom incepe formarea sarmalutelor. Vom lua o lingura din umplutura si o vom intinde pe frunza de varza, si vom rula pe latimea frunzei.

Dupa ce le-am rulat le vom aseaza in oala, unele peste altele, iar intre straturi vom pune usturoi. Dupa ce am terminat de rulat toate sarmalele, deasupra vom adauga restul de varza tocata si usturoiul ramas. La sfarsit vom adauga zeama de la 3-4 lamai, uleiul ramas si apa calda cat sa acopere sarmalele.Se va sara dupa gust, iar deasupra vom pune o greutate speciala sau eventual o farfurie intinsa, ca la fierbere sa nu se ridice deasupra.

Din momentul cand incepe sa fiarba apa vom lasa sa dea cateava clocote dupa care vom da focul la mic, vom pune capacul si vom lasa sa fiarba cca 50-60 minute. Inainte de a inchide focul vom verifica o sarmaluta pentru a fi siguri ca sunt fierte.