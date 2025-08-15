Ce boli poți lua de la piscină

În zilele toride de vară o bălăceală într-o piscină este cel mai râvnit lucru, însă această activitate plăcută și relaxantă poate avea urmări grave. Deoarece piscina publică este locul de unde vă puteți pricopsi cu diverse micoze, infecții sau iritații.

Marginea și zona umedă din jurul piscinei este un loc prielnic de contactare a ciupercilor piciorului. De aceea medicii dermatologi recomandă să nu stăm desculți pe marginea piscinei.

De asemenea, dacă aveți leziuni la nivelul pielii, să evitați să intrați în apă, deoarece zona este mult mai sensibilă și riscul de infecție este mai ridicat.

O altă recomandare a dermatologilor este ca după epilat să nu intrați în piscină în primele 24 de ore, pentru ca țesutul cutanat să se refacă.

Foarte important este ca după ce ieșiți din piscină, să faceți imediat duș și să vă spălați bine cu săpun și apă din abundență.

Nu intrați în piscină dacă apa este murdară sau dacă este foarte aglomerat și evitați să înghițiți apă.

Duș obligatoriu înainte și după piscină

Ideal este ca și înainte de a intra în bazin, să se facă duș.

De asemenea, specialiștii mai recomandă ca după ce ați ieșit din bazin și ați făcut duș, să aplicați pe picioare o cremă anti-micotică, pentru a împiedica dezvoltarea ciupercilor, în cazul în care acestea au fost contactate.

Dacă apa miroase puternic a clor, evitați să intrați în ea. Deoarece este posibil ca să conțină o cantitate mai mare de clor, decât este recomandat. Acest lucru vă poate dăuna sănătății. Vaporii de clor sunt periculoși pentru cei cu probleme la plămâni sau care suferă de astm.

Altă afecțiune care poate fi contactată de la piscină este conjunctivita. De aceea, trebuie să vă feriți ochii de contactul direct cu apa din bazin. Să nu țineți ochii deschiși în apă. Sau să folosiți ochelari de protecție pentru a evita această afecțiune destul de agresivă în anumite situații, care este și contagioasă. După ce ieșiți din apă să vă spălați bine și pe față cu apă și săpun.

Afecțiunile urechii sunt o altă problemă ce poate apărea după ce faceți baie în piscinele publice. Deoarece unii microbi sunt rezistenți chiar și la clorul din apă. Astfel poate să apară otita, care necesită tratament cu antibiotic și este o afecțiune dureroasă.