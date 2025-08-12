Curiozități despre creierul uman

Este dotat cu aptitudini înnăscute necesare formării intelectului. Astfel, omul poate să-și programeze singur capacitățile intelectuale în funcție de cunoștințele dobândite, valorile morale și de obiectivele urmărite.

În fiecare secundă, creierul primește 100 de milioane de biți sau unități informaționale transmise prin intermediul organelor de simț.

Substanța reticulară din interiorul trunchiului cerebral controlează milioane de mesaje care ajung la creier, blocându-le pe cele lipsite de importanță și selectându-le pe cele ce merită trimise scoarței cerebrale. Astfel, din cele 100 de milioane de unități informaționale pe secundă pe care le primește, selectează aproximativ câteva sute.

Primele celule cerebrale se formează în primele 3 săptămâni de la concepere. Acestea se înmulțesc, producând până la 200 de mii de celule pe minut. Creierul uman își triplează volumul în primul an de viață.

Alte curiozități

Creierul, la fel ca mușchii, se fortifică prin exersare, astfel că, dacă nu sunt folosite facultățile mintale se atrofiază. Iar cu cât creierul este mai folosit, conexiunile nervoase se măresc, iar substanțele chimice care umplu spațiile dintre neuroni cresc. Așadar, cu cât este mai folosit, cu atât se dezvoltă mai mult, iar creierul nefolosit se atrofiază. Este precum mușchiul, care antrenat se dezvoltă.

Creierul uman este dotat cu un potențial mult mai mare decât cel folosit pe parcursul vieții unui om. El ar putea primi și memora toate cunoștințele care i se transmit și de un miliard de ori mai mult.

Conform lui Carl Sagan, creierul uman poate forma un milion de miliarde de conexiuni, iar informațiile pe care le-ar putea acumula, ar putea fi înscrise în 20 de mii de volume, echivalentul celei mai mari biblioteci din lume. Cu toate acestea se spune că din capacitatea totală a creierului, omul prezentului, omul modern, ar folosi doar 30% sau chiar mai puțin.

Cea mai evoluată parte a creierului este scoarța cerebrală sau cortexul. Depliat acesta formează o suprafață de 20 decimetri pătrați, ce are aproximativ 1.000 de km de fire de conexiuni pe un cm pătrat.