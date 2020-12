Ce au mai cautat românii pe Google în 2020. Platforme de educație online și știri despre Covid-19

Topul celor mai populare căutări pe Google în România în 2020 este condus de coronavirus și două platforme de educație la distanță: Google Classroom și Adservio. Restricțiile de circulație au generat interes pentru declarația pe proprie răspundere și formular STS.



Românii au întrebat pe Google în primul rând „ce este coronavirusul”, iar apoi „ce este pandemia” și ”ce este starea de urgență”. Pentru a respectă măsurile de protecție împotriva COVID-19, cei mai mulți români au căutat pe Google „cum se poartă masca”. Au dorit să afle și „cum se pune masca”.



Au vrut să afle toate detalii despre coronavirus: „cum se manifestă coronavirus” și „cum se transmite coronavirus”. Pentru că mulți români au stat în casă mai mult în 2020, au căutat pe Google „cum se face maiaua”, „cum se face drojdia” sau „cum se gătește sparanghelul”.



Chiar dacă coronavirusul a fost în centrul atenției, și-au găsit loc între căutările românilor și subiectele de interes major ale anului 2020, precum alegerile din Statele Unite ale Americii sau Black Friday.



Alegerile din SUA au fost în topul celor mai populare căutări, iar românii nu au uitat să caute „când este Black Friday 2020”. Între filme, cele mai populare în căutările românilor pe Google în 2020 au fost titlul polonez 365 dni, comedia autohtonă „Miami bici” și „Contagion”, un film devenit popular odată cu pandemia COVID-19.



Românii au gătit mai mult anul acesta, iar cele mai căutate rețete sunt cele de gogoși, banana bread și pâine. La capitolul diete, locul 1 de anul acesta este o noutate a topurilor celor mai căutate diete pe Google din ultimii ani, dietă Sirtfood, iar între evenimentele sportive, marile turnee de tenis sunt și anul acesta cele mai căutate.



Topurile celor mai populare căutări pe Google în 2020 au fost realizate folosind liste de căutări „trending”: căutări care au înregistrat o creștere puternică în 2020 față de 2019, pe o perioada considerabilă de timp, indicând astfel un interes sporit și susținut pentru respectivul subiect.



Cele mai populare căutări



Google Classroom

Coronavirus România

Adservio

Alegeri SUA

About you

Cristina Țopescu

Declarație propria răspundere

Zoom

Worldometer

Formular STS



Filme



365 dni

Miami bici

Contagion

Miracolul din celulă 7

After we collided

Părăsite

Enola Holmes

Black Panther

1917

Mulan



Evenimente sportive



Roland Garros

Australian Open

România - Islanda

România - Irlanda de Nord

România - Austria

US Open

România - Norvegia

România - Danemarca U21

România - Belarus

Dubai tennis championships



Ce este...?



Ce este coronavirus

Ce este Horeca

Ce este fugu

Ce este pandemia

Ce este șomajul tehnic

Ce este un pogo

Ce este EDM

Ce este vulva

Ce este substantivul

Ce este starea de urgență



Rețete



Rețeta gogoși

Rețeta banană bread

Rețeta pâine

Rețeta pizza

Rețeta eclere

Rețeta salată boeuf

Rețeta zacuscă de vinete

Rețeta cozonac Jamila

Rețeta papanași

Rețeta negresă



Diete



Dietă Sirtfood

Dietă mediteraneană

Dietă Oana Radu

Dietă rînă

Dietă disociată 333

Dietă daneză cu pui

Dietă fix la fix

Dietă cu ouă

Dietă metabolică

Dietă cu cartofi și iaurt



Cum să/se



Cum se poartă masca

Cum să dormi 8 ore în 4 ore

Cum se manifestă coronavirus

Cum se face maiaua

Cum se pune masca

Cum se calculează șomajul tehnic

Cum se transmite coronavirus

Cum se gătește sparanghelul

Cum se face drojdia

Cum să faci bani de acasă



Când



Când începe școală

Când se schimbă ora în 2020

Când începe școală în ianuarie 2020

Când este Black Friday 2020

Când se deschid casele de pariuri

Când se deschid terasele

Când se afișează rezultatele la bac 2020

Până când se închid școlile

Când se trece la ora de iarnă

Când se deschid mall-urile



Smartphone-uri



iPhone 12

iPhone 11

iPhone 12 Pro Max

Samsung S20

iPhone 11 Pro

Huawei P40 lite

Samsung A51

Huawei P30 lite

iPhone 12 Pro

Huawei P Smart 2021