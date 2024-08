Alimentul care activează hormonul fericirii. Trebuie să-l introduci în alimentația ta, beneficiile lui nu se opresc aici. Este vorba despre ardeiul iute, care are beneficii nebănuite. Acestea sunt cunoscute din cele mai vechi timpuri. Are proprietatea de a încălzi corpul și de a pune sângele în mișcare, dar activează și hormonul fericirii. Dar pe lângă acestea mai are și alte multe beneficii.