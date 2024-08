Ce sare trebuie să punem la murături

Pentru murăturile în oţet, folosiţi doar oţet alb, cu o aciditate de minim 5%. Pentru cele în saramură,este recomandată sarea grunjoasă, neiodată. Totodată, pentru saramura, la un litru de apă se adaugă între 30 - 65 g de sare grunjoasă, scrie gustos.ro. Pentru murăturile în oţet, acesta se va dilua în proporţie de 1/3 cu apă.

Înainte de a le pune în saramură, legumele trebuie opărite. De asemenea, după opărire, legumele se pun într-un vas cu apă rece pentru a se răci imediat. Iar apa în care au fost opărite legumele va fi folosită la saramură,deoarece conţine multe substanţe nutritive.

De reținut este faptul că după ce murăturile au fost opărite, acestea nu mai trebuie să fie atinse cu mâna, pentru a nu le contamina cu bacterii, în caz contrar acestea se pot altera repede. Se va folosi doar o lingură de lemn bine spălată şi opărita.

Pentru a verifica dacă saramura este destul de concentrată, o puteţi verifica cu ajutorul unui ou: dacă aceasta este îndeajuns de concentrată, oul se va ridica la suprafaţă lichidului. Atenție. însă și aici, deoarece oul trebuie să fie spălat bine înainte.

Rețetă de castraveți murați în saramură

Reteta de castraveti murati in saramura este preferata multora. Reteta este foarte simpla si usoara, ieftina, dar se intinde pe o perioada de timp mai lunga, caci acesti castraveti sunt opariti de 2 ori cu saramura.

Muraturile in saramura au proprietati anticancerigene, o multime de vitamine, dar cel mai important lucru este ca acestea au capacitatea de a aduce in intestine bacterii benefice ce ajuta organismul sa fie mai sanatos.

Ingrediente:

castraveti;

sare grunjoasa de muraturi;

boabe de mustar;

boabe de piper;

floare de marar;

foi de dafin;

usturoi;

ardei iute;

frunze de visin si frunze de telina;

hrean.

Preparare:

Trebuie să alegeți castraveti tineri, sanatosi, intregi, tari si nu foarte grosi. Îi spalați foarte bine, pe fiecare in parte.

Pregatiti prima saramura folosind la 1 lingura mare de sare de muraturi (30g) la 1 l apa.

Turnati saramura fierbinte peste castraveti.

Acoperiti cu un prosop si lasati pana a doua zi.

Saramura trebuie sa acopere complet castravetii.

A doua zi aruncati saramura și clatiti castravetii apoi îi aranjati in borcane cat mai aproape unul de altul.

In plus, puneti printre ei catei de usturoi, felii de morcovi, ardei iute, boabe de piper, boabe de mustar, o frunza de dafin, frunze de visin, flori de marar si rondele de hrean.

Peste ultimul rand de castraveti puneți flori de marar si frunze de telina.

Aranjati fasii de hrean curatat de coaja peste toate acestea.

Pregatiti o alta saramura, pastrand aceleasi proportii (30 g sare la 1 l apa).

Saramura fierbinte turnati-o peste castraveti si sigilati borcanele.

Acoperiti borcanele cu o patura si lasati sa se raceasca incet, pana a doua zi.

Castravetii murati in saramura pot fi consumati dupa 4-5 saptamani.