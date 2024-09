Pe străzile unui cartier din Iași, un tânăr antreprenor de ocazie a decis să își facă singur în fiecare an, pașii spre educație. Inspirat de natura din jur, băiețelul a adunat floarea-soarelui din preajma casei lui și o vinde, pentru a strânge banii necesari achiziționării rechizitelor.

M. G. are 13 ani și, cu două zile înainte de debutul noului an școlar, călătorește din Voinești până în centrul Iașului cu microbuzul, unde vinde floarea-soarelui. Băiatul are nevoie de bani pentru a-și cumpăra rechizitele necesare pentru începutul anului școlar 2024-2025. Este elev în clasa a VII-a la Școala Gimnazială „Ioanid Romanescu” din Voinești.

„Floarea-soarelui o dau cu doi lei. Am cules-o de pe un câmp, de pe lângă casă. În Iași, am venit cu microbuzul și banii strânși o să îi pun deoparte, pentru că nu se știe, am o pușculiță. Vreau să îmi iau creioane, caiete, tot ce am nevoie, acuarele, bloc de desen, dosar, papuci și niște flanele. Mi-am cumpărat vreo două, dar îmi mai trebuie. Am trecut în clasa a VII-a”, a spus elevul inventiv pentru BZI.

Materia sa preferată este Educație Fizică, iar visul său este să devină jandarm. Își dorește să își continue studiile și să se înscrie la un liceu în Iași.

