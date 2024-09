Irinel Columbeanu are o pensie de 2.000 de lei după marea recalculare. Banii nu îi ajung fostului milionar de la Izvorani nici pentru a-și acoperi cheltuielile de la azil.

Chiar dacă pensia lui Irinel Columbeanu s-a majorat de la 1 septembrie, fostul milionar de la Izvorani trăiește tot din mila prietenilor. Columbeanu locuiește acum într-un azil de bătrâni, unde numai cazarea costă 3.500 de lei. În urmă cu ceva timp, prietenii omului de afaceri au fost nevoiți să strângă donații pentru a-i plăti acestuia datoriile. Irinel Columbeanu și-a pierdut întreaga avere de 150 de milioane de euro după ce a investit într-o fabrică pentru materiale de construcții.

Fostul milionar trăiește cu ajutoare de la prieteni

Serghei Mizil a fost prezent în platoul Realitatea Plus, unde a abordat diverse subiecte, printre care relația sa cu Irinel Columbeanu. În stilul său caracteristic, cu umorul „la purtător”, Mizil a dezvăluit aspecte mai puțin știute din viața fostului milionar de la Izvorani.

Serghei Mizil: Am fost prieten cu el inca din copilarie. Dupa aia ne vedeam pe la petreceri, nu am avut o relatie asa stransa. Am facut emisiunea ca sa-l ajut, si imi pare bine ca l-am ajutat si mi-au sarit toti in cap ca a fost regie.

Eram la o carciuma la Snagov, ca doar nu puteam sa fiu la biblioteca, si a venit cu un prieten de-al meu care il ducea la azil. Azilul e la 10 metri de casa mea. A venit la masina, saracul manca asa, in gol, si mi-a spus ca nu mancase de trei zile. Si am sarit sa il ajutam. Eu sunt prieten cu patronul azilului, si l-am ajutat. Apoi toata lumea mi-a sarit in cap ca am facut totul ca sa impresionez, ca ii taiam mancarea. Fata mea a avut un accident si are probleme cu degetele. Am vazut ca nu poate sa taie ea, de aia am taiat.

Oamenii m-au intrebat „de ce il ajuti pe asta”. Daca pot sa ajut un om de ce sa nu il ajut.

Parerea mea, el cand a avut AVC-urile nu mai stie ce a facut nici cu casa, nici cu banii, zicea ca i-a dat uneia. Are momente de luciditate, dar are si momente grele. Pai cu i-a dat casa? I-a dat banii, ce s-a intamplat? Casa a luat foc.