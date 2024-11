Ce este apa alcalină

Apa alcalina este o apa cu un pH mai ridicat decat cea obisnuita. Apa obisnuita are un pH neutru, adica undeva la 7, in timp ce apa alcalina are un pH cuprins intre 8 si 9. Poti cumpara acest tip de apa direct imbuteliata sau o poti produce la tine acasa.

In comparatie cu apa obisnuita care nu are gust sau miros adica este insipida si inodora, apa alcalina poate avea uneori un gust usor sarat sau amar, insa avand in vedere beneficiile pe care le aduce organismului este esential sa o ai in casa.

In primul rand, apa alcalina va reduce aciditatea gastrica, asa ca daca organismul tau secreta prea mult acid clorhidric atunci acest tip de apa poate fi solutia. Drept urmare, poti preveni aparitia afectiunilor precum ulcerul, gastrita sau refluxul gastroesofagian, scrie cumsa.ro

Totodata, acest tip de apa ajuta si la o mai buna hidratare a organismului deoarece este ionizata si mineralele precum calciu, magneziu, sodiu sau potasiu vor fi mai usor asimilate de corp.

Consumand apa alcalina vei capata si mai multa energie datorita continutului de ioni hidroxil ce distrug radicalii liberi si ofera corpului mai mult oxigen.

Cei ce beau acest tip de apa vor elimina si mai multe toxine din corp. Pentru cei ce nu stiu, toxinele au un caracter acid si sunt eliminate mai rapid din organism.

Daca obisnuiesti sa faci sport, atunci apa alcalina iti va ajuta organismul sa se refaca mai repede. Muschii isi vor reveni mai repede dupa efort si vei scapa de senzatia de oboseala.

Trebuie sa stii ca apa alcalina are si cateva contraindicatii. Aceasta poate scadea aciditatea gastrica sub un nivel optim, poate incetini digestia si tranzitul intestinal, dar paote duce si la o piele uscata daca pH-ul este prea mare.

Mai mult, apa alcalina poate provoca disfunctii renale, deoarece poate favoriza la acumularea sarurilor minerala la nivel renal. Asta inseamna ca iti poate pune in pericol rinichii!

Primul lucru pe care ar trebui sa il faci va fi sa speli lamaia foarte bine, iar apoi sa o tai felii. Pune feliile de lamaie in apa, iar dupa aceea adauga sarea. Apoi, pune capacul recipientului si lasa apa sa stea timp de 24 de ore.

Apa alcalina se prepara foarte usor si repede, asadar nu ai absolut nicio scuza sa nu o faci si tu la tine acasa. Poti consuma 3 pahare de apa pe zi, pe stomacul gol.

O reteta pentru prepararea acestui tip de apa este sa amesteci 2 litri de apa purificata sau apa fiarta si racita, o jumatate de lingurita cu bicarbonat de sodiu, o jumatate de lingurita cu sare de mare neiodata sau sare de Himalaya, dupa care sa daugi o jumatate de lingurita cu zeama de lamaie, conform aceleeași surse.