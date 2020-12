Ce cadou i-au făcut cei de la AUR președintelui Iohannis și cum a reacționat șeful statului

Delegația AUR la Cotroceni a adus un cadou special pentru președintele Iohannis. Președintele a primit în dar o hartă cu România Mare.

George Simion a precizat că i-a dat șefului statului „o hartă a României mari, de la Nistru până la Tisa, cum ne-a lăsat-o Eminescu”, dar și „o hartă a vegetației cu foarte multe păduri”.

Președintele a cerut ca acest cadou să îi fie înmânat cuiva de la protocol.

Avocata Diana Șoșoacă a povestit pe larg pe pagina ei de Facebook cum a decurs întâlnirea cu președintele și chiar s-a lăudat că și-a dat masca jos în fața lui Klaus Iohannis.

„Ne-am plimbat. A fost o plimbare de relaxare înainte de a intra la niște consultări care sunt mai mult protocolare. Nimeni nu cred că ia în considerare ce se spune”, a afirmat ea.

"Am facut un lucru prin care am dat un semnal domnului presedinte, de fapt Institutiei Prezidentiale. Deci eu nu am tinut masca decat pe gura, in rest am respirat normal. M-am uitat fix in ochii domnului presedinte, ni s-a vorbit frumos, cu glas cutremurator chiar si ni s-a spus ca in urma discutiilor de astazi se pare ca nu se poate configura un guvern", transmite Diana Sosoaca.

Iohannis ar fi intrebat delegatia AUR daca mai este ceva de spus si s-ar fi uitat la Sosoaca.

"Eu am continuat sa ma uit puternic in ochii dansului. Dansul s-a ridicat in picioare. Ne-am ridicat si noi. Si in acel moment, George (George Simion- n.red.) i-a spus ca are un cadou pentru dansul. Tabloul cu Romania Mare in care sunt pictate padurile Roamniei, asa cum erau candva. Domnul presedinte s-a uitat la noi, a spus ca-l va prelua un consilier. Si in acel moment mi-am luat masca de la gura si am pus-o jos pe masa. Ramanand fara masca in fata Presedintelui Romaniei. S-a uitat la mine, m-am uitat la dansul. Ne-am salutat: Sarut-mana! Buna ziua! La revedere, domnule presedinte! Iar de acolo, efectiv, am iesit fara nicio masca. Evident ca SPP-ul a inlemnit. M-a rugat sa-mi pun masca.", a mai spus avocata.