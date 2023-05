Dacă vrei să scapi mai rapid de o răceală ușoară, toarnă câteva picături de tămâie într-un vas cu apă fiartă și inhalează aburul.

De asemenea, dacă te confrunți cu problema nasului înfundat, amestecă trei picături de ulei de tămâie cu două-trei picături de ulei de eucalipt și toarnă-le într-un vas cu apă fierbinte, urmând același procedeu ca în cazul răcelii.

La ce ajuta tamaia?

Beneficiile tamaiei sunt numeroase si exemplificate prin studii stiintifice. Printre acestea, regasim:

• sustine sistemul respirator

• are proprietati antiinflamatorii si analgezice, ceea ce inseamna ca poate fi foarte utila in ameliorarea durerii cauzate de afectiuni precum artrita sau reumatismul

• are rol adjuvant pentru pielea afectata de acnee, eczema sau psoriazis

• reduce anxietatea si nivelul de stres

• are efect reglator al sistemului nervos

• stimuleaza sistemul imunitar

• sustine organismul in probleme digestive, cum ar fi indigestia, diareea si constipatia

• imbunatateste sanatatea orala prin reducerea inflamatiei gingiilor si combaterea bacteriilor

• are proprietati anticancerigene